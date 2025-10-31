বাংলাদেশের সমর্থকদের ‘ভুয়া, ভুয়া’ স্লোগান পছন্দ হয়নি স্যামির

গ্যালারি ভরা দর্শক ছিল তিন ম্যাচের সবগুলোতেই। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের সব ম্যাচেই বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের শুনতে হয়েছে ‘দুয়ো’। গ্যালারি থেকে প্রায়ই ভেসে এসেছে ‘ভুয়া’, ‘ভুয়া’ স্লোগান।
তাঁদের সেই স্লোগান কানে পৌঁছেছে প্রতিপক্ষ ডাগআউটে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামির। ম্যাচ শেষে এ নিয়ে হতাশার কথাই শুনিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের সমর্থকদের পরামর্শ দিয়েছেন, দলকে আরও বেশি সমর্থন দেওয়ারও।
চট্টগ্রামে সিরিজ শেষে স্যামি সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘তারা তাদের খেলোয়াড়দের যেভাবে ট্রিট করে, তা আমার পছন্দ হয়নি। আমি শুনেছি তারা ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিচ্ছে। এটার মানে কী, তাও জানলাম। কিন্তু যখন আপনি ঘরের মাঠে দলকে সমর্থন দিতে আসবেন, তখন আপনি ভক্ত। সব খেলোয়াড়ই মাঠে ভালো করার চেষ্টা করে। আপনার তাদের সমর্থন দেওয়া উচিত।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজের সবগুলো ম্যাচেই হেরেছে বাংলাদেশ। সর্বশেষ ৮ সিরিজের ৭টিতেই হারা ক্যারিবীয়রাও স্বস্তিতে ফিরেছে এবার জিতে। টানা ৪ সিরিজে জেতা বাংলাদেশ হেরে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
স্বাগতিক সমর্থকদের হতাশার বিষয়টি বুঝলেও স্যামি বলেছেন, ‘আমি জানি তারা চায়, দল ভালো করুক। কিন্তু আরও বেশি সমর্থন ও সাহস জোগালে দল আরও (সাফল্যে) দূরে যাবে।’