শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস: ৯৮ পাকিস্তান ১ম ইনিংস: ৩২৫ শ্রীলঙ্কা ২য় ইনিংস: ৯৫ ওভারে ৩১৬ (আগের দিন ৩০৯/৯) (রাত্নায়েকে ৬৬*, আসিথা ২; আব্বাস ৩৪-১৫-৫৫-৩, সাকিব ১.২-০-৬-১, রাজাউল্লাহ ২৫.৪-২-১১৬-২, আমের ২৪-৫-৬৭-৩, সালমান ৮-০-৩৪-১, বাবর ১-০-৪-০, তাহা ১-০-৯-০) পাকিস্তান ২য় ইনিংস: (লক্ষ্য ৯০) ১৩ ওভারে ৯০/২ (আওয়াইস ৩২*, আরিফ ১৩, তাহা ৪, জামাল ৩৪*; আসিথা ৫-০-৩০-১, লাহিরু ৫-০-২৭-১, রাত্নায়েকে ২-০-১৬-০, জয়াসুরিয়া ১-০-১১-০) ফল: পাকিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী সিরিজ: ২ ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে জয়ী পাকিস্তান ম্যান অব দ্য ম্যাচ: মোহাম্মদ আব্বাস ম্যান অব দ্য সিরিজ: মোহাম্মদ আব্বাস
জয়টা পেতে খুব বেশি সময় লাগেনি পাকিস্তানের। জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ৯০ রান। ১৩ ওভারেই সেই রান তুলে নিয়েছে স্বাগতিকেরা। রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে দুই ম্যাচের সিরিজ ১-০ ব্যবধানে জিতেছে পাকিস্তান।
চতুর্থ দিনের সকালে মাত্র ৯০ মিনিটেই ম্যাচ শেষ করে পাকিস্তান। আগের দিন ৯ উইকেটে ৩০৯ রান নিয়ে দিন শেষ করা শ্রীলঙ্কা আজ সকালে আর ৭ রান যোগ করতেই অলআউট হয়ে যায়। শেষ ব্যাটসম্যান আসিথা ফার্নান্দোকে এলবিডব্লু করেন মোহাম্মদ আব্বাস। ফার্নান্দো রিভিউ নিলেও বল ট্র্যাকিংয়ে দেখা যায়, বলটি মিডল স্টাম্পের ওপরের অংশে আঘাত করত।
আব্বাস ৫৫ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন, ৩৪ ওভার বোলিং করে ১৫টি মেডেনও আদায় করেছেন তিনি। আমের জামালও পেয়েছেন ৩ উইকেট, ৬৭ রানে। রাজাউল্লাহর শিকার ২ উইকেট।
এই জয়ে বেশ কিছুদিন পর স্বস্তি ফিরেছে পাকিস্তান দলে। গত আগস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারানোর পর এটিই তাদের প্রথম টেস্ট জয়। চলমান বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে প্রথম সিরিজ জয়ও এটি। যদিও এই চক্রে ১১ ম্যাচ খেলে এটি পাকিস্তানের মাত্র তৃতীয় জয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুটি সিরিজ ড্র করেছে তারা। বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেরেছে সিরিজ।
এই টেস্টে অবশ্য শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ ছিল পাকিস্তানের। সবুজ ঘাসের উইকেটে প্রথম দিনই পাকিস্তানের পেসারদের তোপে মাত্র ৯৮ রানে অলআউট হয় শ্রীলঙ্কা। জবাবে পাকিস্তান করে ৩২৫ রান। ২২৭ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রীলঙ্কার শুরুটাও ভালো হয়নি। ১০ রানে ২ উইকেট হারায় তারা।
তবে কুশল মেন্ডিস (৫৩), সোনাল দিনুশা (৫৪) ও মিলান রথনায়েকের (৮৮ বলে অপরাজিত ৬৬) তিনটি অর্ধশতকে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৩১৬ রান। তাতে পাকিস্তানের সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৯০ রানের।
সহজ সেই লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৮ রানেই প্রথম উইকেট হারায় পাকিস্তান। ১৩ রান করা তৈয়ব আরিফকে বোল্ড করেন লাহিরু কুমারা। এরপর মোহাম্মদ তাহাকে ৪ রানে এলবিডব্লু করেন আসিথা ফার্নান্দো। রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি তিনি।
৩৭ রানে ২ উইকেট হারালেও পাকিস্তানকে আর বিপদে পড়তে দেননি আজান আওয়াইস ও আমের জামাল। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে মাত্র ২২ বলে ৩৪ রান করে অপরাজিত থাকেন জামাল। মেরেছেন ৫টি চার ও একটি ছক্কা। আজান ৩৬ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার। তৃতীয় উইকেটে দুজনের অবিচ্ছিন্ন জুটি ৫৩ রানের। শেষ পর্যন্ত ১৩ ওভারে ২ উইকেটে ৯০ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে পাকিস্তান।
রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম টেস্টটি ড্র হয়েছিল। দ্বিতীয় টেস্টে জয় দিয়ে সিরিজ শেষ করল পাকিস্তান।