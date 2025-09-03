পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা নয়, এশিয়া কাপে ভারতের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে এই দলটা

পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত টি-টোয়েন্টি খেলেছে ১৩টি, জিতেছে ৯টিতেই। ৩টি হার, ১টি টাই। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ভারত খেলেছে ৩২ ম্যাচ, জিতেছে ২১টি, হেরেছে ৯টি। ১টি করে টাই ও পরিত্যক্ত। বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে আরও দুর্দান্ত ভারত, ১৭ ম্যাচ খেলে ১৬টিতেই জয়, ১টি হার। আফগানিস্তানের বিপক্ষে টিম ইন্ডিয়া ৯ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৭টি, ১টি করে টাই ও পরিত্যক্ত।
এবার এশিয়া কাপটা হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এবং বোঝাই যাচ্ছে, এশিয়া কাপে বড় দলগুলোর বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি লড়াইয়ে এখন এগিয়ে ভারত। তাহলে কি কোনো প্রতিপক্ষকে নিয়ে ভারতের দুশ্চিন্তার কারণ আছে? সাবেক ভারতীয় অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান মনে করেন—আছে।
যে দলটা ভারতের মাথাব্যথার কারণ হতে পারে, সেই দলের নামটাও বলেছেন ইরফান। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশ নয়, ইরফান মনে করেন ভারতের দুশ্চিন্তা হতে পারে আফগানিস্তান।
আগামী ৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্ট। ভারত পড়েছে ‘বি’ গ্রুপে—যেখানে তাদের সঙ্গে আছে স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান। তবে সুপার ফোরে দেখা হয়ে যেতে পারে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা বা আফগানিস্তানের সঙ্গেও।
১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সামনে রেখে ইতিমধ্যে দুই দেশেই উত্তেজনা ছড়াতে শুরু করেছে। সেটা চিরকালই ছড়ায়, এবার রাজনৈতিক কারণে হয়তো আরও বেশি। তবে ইরফান মনে করেন না এশিয়া কাপে পাকিস্তানকে হারাতে ভারতের খুব একটা কষ্ট হবে। সনি স্পোর্টস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পাঠান বলেছেন, ‘পাকিস্তান এখনো নিজেদের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। তারা নেতৃত্ব খুঁজছে, এমন খেলোয়াড় খুঁজছে যারা ধারাবাহিকভাবে ম্যাচে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।’
তাহলে কোন দলটাকে নিয়ে ভারতের সতর্ক থাকতে হবে? ইরফানের কথা, ‘যদি একটা দলকে নিয়ে ভারতকে সতর্ক থাকতে হয়, সেটা আফগানিস্তান। ধীরগতির উইকেটে ওদের বোলাররা ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। ওই ধরনের পিচে ওরা খুবই কার্যকর।’
যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বেশির ভাগ ভারতীয় ক্রিকেটার খুব একটা টি-টোয়েন্টি খেলেননি। তবে ইরফানের বিশ্বাস, সেটা খুব একটা সমস্যার কারণ হবে না, ‘ভারতীয় ক্রিকেটাররা সব সময়ই খেলার মধ্যে থাকে। এনসিএ (ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি) দারুণ একটা ব্যবস্থা তৈরি করেছে। চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা চাইলে সেখানে গিয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে পারে, ম্যাচ সিমুলেশন খেলতে পারে, প্রস্তুতি নিতে পারে।’