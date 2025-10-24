তৃতীয় ওয়ানডেতে টসের আগে দুই অধিনায়কের খেলোয়াড় তালিকা বিনিময়ের দৃশ্য
তৃতীয় ওয়ানডেতে টসের আগে দুই অধিনায়কের খেলোয়াড় তালিকা বিনিময়ের দৃশ্য
ক্রিকেট

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ: ব্যাটে–বলে শীর্ষ পাঁচ

খেলা ডেস্ক

তৃতীয় ওয়ানডেতে ১৭৯ রানের জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সিরিজে রান করা ও উইকেট শিকারেও এগিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। রানসংখ্যায় শীর্ষ ৫ ব্যাটসম্যানের প্রথম চারজনই বাংলাদেশের, উইকেটে শীর্ষ ৫ বোলারের মধ্যে তিনজন। সিরিজসেরা হয়েছেন রিশাদ হোসেন।

দেখে নিন বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের শীর্ষ ব্যাটসম্যান–বোলাররা কে কেমন করেছেন।

ব্যাটিংয়ে শীর্ষ ৫

গ্রাফিকস: মো. আসাদ আলী

সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ৯১ রানের ইনিংস খেলে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন সৌম্য সরকার।

বোলিংয়ে শীর্ষ ৫

গ্রাফিকস: মো. আসাদ আলী

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন রিশাদ হোসেন।

আরও পড়ুন