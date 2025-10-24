বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ: ব্যাটে–বলে শীর্ষ পাঁচ

তৃতীয় ওয়ানডেতে ১৭৯ রানের জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২–১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সিরিজে রান করা ও উইকেট শিকারেও এগিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। রানসংখ্যায় শীর্ষ ৫ ব্যাটসম্যানের প্রথম চারজনই বাংলাদেশের, উইকেটে শীর্ষ ৫ বোলারের মধ্যে তিনজন। সিরিজসেরা হয়েছেন রিশাদ হোসেন।
দেখে নিন বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে সিরিজের শীর্ষ ব্যাটসম্যান–বোলাররা কে কেমন করেছেন।
সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ৯১ রানের ইনিংস খেলে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন সৌম্য সরকার।
সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৩৫ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন রিশাদ হোসেন।