জীবনে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু করছেন সৌম্য সরকার

নতুন অধ্যায় শুরু করছেন সৌম্য সরকার। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান নিজেই ঘোষণাটি দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সৌম্যর জীবনের নতুন এ অধ্যায় আসলে কী?
অনেক দিনের প্রেমিকা প্রিয়ন্তী দেবনাথের সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ তো অনেক আগেই হয়েছেন। কোনো খেলোয়াড়ের নতুন অধ্যায় শুরু বলতে যা বোঝায়, সে তো বিয়েই। আর এটা সৌম্য করেই ফেলেছেন। তাহলে কি সৌম্য তাঁর ক্রিকেট ক্যারিয়ারে নতুন কোনো অধ্যায়ে ঢুকছেন? কোনো বড় সুযোগ এসেছে তাঁর জীবনে!
সৌম্যর জীবনের এবারের নতুন অধ্যায় কী, সেটা ফেসবুকে দেওয়া স্ট্যাটাসে লিখে খোলাসা না করলেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন স্ত্রীর সঙ্গে দেওয়া একটি ছবিতে। ছবিটিতে সৌম্য পরে আছেন একটি কালো টি-শার্ট আর কালো ক্যাপ। তাঁর স্ত্রী প্রিয়ন্তী দেবনাথের মাথায় কালো ক্যাপ।
সৌম্যর টি-শার্ট আর ক্যাপে সাদা অক্ষরে লেখা ‘ড্যাড’ আর তাঁর স্ত্রীর ক্যাপে লেখা ‘মম’। সৌম্যর স্ত্রীর এক হাতে আবার ছোট্ট দুটি মোজা ধরা। কী বুঝলেন? সৌম্যর ঘরে আসছে নতুন অতিথি, বাবা হতে চলেছেন তিনি আর তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন মা।
এর চেয়ে বড় আর আনন্দের নতুন অধ্যায় আর কী হতে পারে! সেটাই ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন সৌম্য। খবরটি দিতে গিয়ে সৌম্য ফেসবুকে লিখেছেন, ‘নতুন অধ্যায় শুরু করছি।’