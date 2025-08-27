টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দল

তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে বাংলাদেশে এসেছে নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। আজ সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নেমেছে তারা। সিরিজের সব কটি ম্যাচই হবে সিলেটে। আজ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের ফ্লাইটে নেদারল্যান্ডস দল উড়াল দিয়েছে সিলেটের উদ্দেশে।
আগস্টে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে ও সমানসংখ্যক ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের। তবে সরকারের সবুজসংকেত না পাওয়ায় বিসিসিআই সফরটি বাতিল করে। তাতে এশিয়া কাপের আগে প্রায় দেড় মাস কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল না বাংলাদেশের।
এ অবস্থায় বিসিবির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজটি খেলতে বাংলাদেশে এল নেদারল্যান্ডস। সিলেটে পৌঁছে আজ বিশ্রামে থাকবেন সফরকারী দলের ক্রিকেটাররা। আগামীকাল সন্ধ্যায় ও আগামী পরশু দুপুরে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুশীলন করার কথা রয়েছে তাঁদের। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলতে এবারই প্রথম বাংলাদেশে এল নেদারল্যান্ডস দল।
৩০ আগস্ট বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১ ও ৩ সেপ্টেম্বর হবে পরের দুটি ম্যাচ। সব কটি ম্যাচই শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
এই সিরিজ ও এশিয়া কাপের প্রস্তুতি নিতে ২০ আগস্ট সিলেটে গিয়েছে বাংলাদেশ দল। ঢাকায়ও এর আগে দিন দশেক অনুশীলন করেছেন লিটন দাসরা। ১১ সেপ্টেম্বর হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে তাঁদের এশিয়া কাপ মিশন।