ফাইনালেও নাসির ম্যাচসেরা, চ্যাম্পিয়ন তাঁর দল রংপুর

আবারও জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন রংপুর বিভাগ। গত মৌসুমের ফাইনালে ঢাকা মহানগরকে হারানো রংপুর এবার ফাইনালে হারিয়েছে খুলনা বিভাগকে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টসে হেরে আগে ব্যাটিং করতে নেমে খুলনা করতে পারে ৮ উইকেটে ১৩৬ রান। ১৩৭ রানের লক্ষ্যটা আকবর আলীর রংপুর পেরিয়েছে ৩ ওভার ও ৮ উইকেট হাতে থাকতে।
রান তাড়ায় আজও দারুণ খেলেছেন ওপেনার নাসির হোসেন। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে ৫৪ রান করা নাসির আজ ৩১ বলে করেছেন ৪৬ রান। নাসির ও জাহিদ জাভেদ উদ্বোধনী জুটিতে গড়েন ৪২ বলে ৫১ রানের জুটি। এই জুটিই মূলত ফাইনালে রংপুরের কাজটা সহজ করে দিয়েছে।
জাহিদ ২৪ বলে করেছেন ২৭ রান। ১২তম ওভারে দলকে ৮৪ রানে রেখে আউট হন নাসির। এরপর বাকি কাজটা সারেন নাঈম ইসলামও আকবর আলী। অভিজ্ঞ নাঈম অপরাজিত ছিলেন ৩২ বলে ৪০ রানে, আকবর করেছেন ১৫ বলে অপরাজিত ১৯ রান। ম্যাচসেরা হয়েছেন নাসির। এর আগে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারেও তিনি ম্যাচসেরা হয়েছিলেন।
এর আগে টসে হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় খুলনা। স্পিনার নাসুম আহমেদের করা ইনিংসের প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই ফেরান ওপেনার ইমরানউজ্জামানকে। তিন নম্বরে এনামুল হক ১২ রানে ফেরেন রানআউট হয়ে।
খুলনার অভিজ্ঞ ওপেনার সৌম্য সরকার তো রীতিমতো টেস্ট ইনিংস খেলেছেন। ২২ বলে ৮ রান করে আবু হাশিমের বলে বোল্ড হন। ১২.৫ ওভারে ৬৯ রানে ৫ উইকেট হারানো খুলনা ১৩৬ রান তোলে মূলত অধিনায়ক মোহাম্মদ মিঠুনের ৩২ বলে ৪৪ ও মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীর ১৩ বলে ২৪ রানের ইনিংসে। ৪৪ রান করার পথে মিঠুন মেরেছেন ৩ ছক্কা। তাতে এনসিএলে এক মৌসুমে খুলনার হয়ে সর্বোচ্চ ১৮টি ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন মিঠুন। রেকর্ডের দিনে মাঠ ছাড়তে হয়েছে পরাজিত দলের অধিনায়ক হিসেবে।
অন্যদিকে এবারের দারুণ এক প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে শিরোপা জিতল রংপুর। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে ঢাকা মহানগরকে হারিয়ে পয়েন্ট সমান করে ও নেট রান রেটের হিসাব মিলিয়ে এলিমিনেটরে উঠেছিল দলটি। এরপর টানা তিন ম্যাচে জিতে শিরোপা জিতল আকবরের রংপুর।
রংপুরকে শিরোপা জিতিয়ে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন অধিনায়ক আকবর আলী। টুর্নামেন্টের সেরা ব্যাটসম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মাহমুদুল হাসান। সেরা বোলারের পুরষ্কার জিতেছেন হাসান মুরাদ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
খুলনা : ২০ ওভারে ১৩৬/৮ (মিঠুন ৪৪, মৃত্যুঞ্জয় ২৪; আল মামুন ২/১৫, নাসুম ১/১৭)
রংপুর : ১৭ ওভারে ১৩৮/২ (নাসির ৪৬, নাঈম ৪০*; শেখ পারভেজ ১/১২, আফিফ ১/১৬)
ফল : রংপুর ৮ উইকেটে জয়ী