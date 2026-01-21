পাকিস্তানের লাহোরে অবস্থিত পিসিবি কার্যালয়
ক্রিকেট

ক্রিকইনফোর খবর

টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ সংকট: বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে আইসিসিকে চিঠি পিসিবির

খেলা ডেস্ক

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার আইসিসিকে একটি চিঠি পাঠিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এই চিঠিতে জানানো হয়, প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতার এই সময়ে ভারতে খেলতে না চাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অবস্থানকে সমর্থন করে পিসিবি। ক্রিকেটবিষয়ক খবরের পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, এই চিঠির অনুলিপি আইসিসি বোর্ডের সদস্যদের কাছেও পাঠিয়েছে পিসিবি।

ইএসপিএনক্রিকইনফো মনে করছে, ভারতে নিরাপত্তা শঙ্কা তুলে ধরে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানোয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আইসিসি আজ বুধবার বোর্ড সভা ডেকেছে। তবে পিসিবির মেইলের কারণে আইসিসি বোর্ড সভা ডেকেছে কি না, তা নিশ্চিত নয়। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত ও শ্রীলঙ্কা।

দুবাইয়ে অবস্থিত আইসিসির সদর দপ্তর

পিসিবি যে সময়ে মেইল পাঠিয়েছে, তা প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এতে আইসিসির অবস্থানে কোনো প্রভাব পড়বে না। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক এই সংস্থা বিশ্বকাপের সূচি পরিবর্তন করা কিংবা শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশকে খেলতে দেওয়ার ব্যাপারে রাজি নয়। এ বিষয়ে আইসিসির অবস্থান কঠোর এবং গত সপ্তাহে বিসিবির সঙ্গে আলোচনার সময়ও তারা একই বার্তা দিয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের সমর্থন নিয়ে বিসিবি টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে ভারতে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

আইসিসি ও বিসিবি বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছে। এর মধ্যে সর্বশেষ বৈঠকটি হয় গত সপ্তাহান্তে, ঢাকায়। কোনো পক্ষই অবস্থান পরিবর্তন করেনি। ম্যাচগুলো নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়োজনে জোর দিয়েছে আইসিসি, আর বিসিবি জানিয়েছে, তারা ভারতে দল পাঠাবে না। ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ২১ জানুয়ারি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এর আগে গুঞ্জন উঠেছিল, পিসিবি বাংলাদেশের ম্যাচগুলো পাকিস্তানে আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে এবং বাংলাদেশ কী সিদ্ধান্ত নেয় তার ওপর নির্ভর করে পিসিবিও বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া পুনর্বিবেচনা করছে। তবে পিসিবি এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি এবং ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রশ্নেরও উত্তর দেয়নি।

মোস্তাফিজুর রহমান

গত ৩ জানুয়ারি ভারতের উগ্রবাদীদের প্রতিবাদে বিসিসিআইয়ের নির্দেশে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেয় কলকাতা নাইট রাইডার্স, যা বাংলাদেশে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। মোস্তাফিজকে কেন বাদ দেওয়া হলো তার পুরো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। যদিও ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতিকে এ সিদ্ধান্তের একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এ ঘটনায় বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয় যে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে বাংলাদেশ দল ভারতে যাবে না

