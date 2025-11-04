ব্যাটিং কোচ আশরাফুল যে ‘অঙ্ক’ শেখাবেন ব্যাটসম্যানদের

ঘরোয়া ক্রিকেটের কোচিংয়ে নাম লিখিয়েও ক্রিকেট খেলাটা পুরোপুরি ছাড়েননি মোহাম্মদ আশরাফুল। গত দুই মৌসুমে খেলেছেন ইংল্যান্ডের সাউদার্ন প্রিমিয়ার লিগে পোর্টসমাউথ ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে, রান করেছেন প্রায় ৭০ গড়ে।
তবে এবার বোধ হয় খেলোয়াড় পরিচয়টাকে পুরোপুরিই বিদায় দেওয়ার পালা। বিপিএলের দল রংপুর রাইডার্স, প্রিমিয়ার লিগের শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব ও সর্বশেষ এবারের জাতীয় লিগের দল বরিশালের কোচ আশরাফুল যে এখন জাতীয় দলের কোচিং প্যানেলেও ঢুকে গেছেন! আসন্ন আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য তাঁকে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি। দায়িত্বের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে আশরাফুল যে এই পদে ভবিষ্যতেও কাজ চালিয়ে যাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
আমাদের ব্যাটসম্যানরা অনেক সময় বুঝতে পারে না কোন উইকেটে কত রান করলে ম্যাচ জেতা যাবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা তারা করতে পারে না বলেই ভুলভাবে খেলে। আমি চেষ্টা করব ওই জায়গাটা নিয়ে কাজ করতে।মোহাম্মদ আশরাফুল, ব্যাটিং কোচ, বাংলাদেশ দল
তবে এখনই বেশি দূরে দৃষ্টি না ফেলে আশরাফুল আপাতত আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্ট আর তিন টি–টোয়েন্টির সিরিজেই চোখ রাখছেন। ব্যাটিং কোচ হিসেবে প্রাথমিক একটা কার্যপ্রণালিও ঠিক করে ফেলেছেন তিনি, যেটি নিয়ে ৭ নভেম্বর সিলেটগামী দলে যোগ দিয়ে আলোচনা করবেন প্রধান কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে। ১১ নভেম্বর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট শুরু হবে সিলেটে।
আশরাফুল তাঁর পরিকল্পনাটা ঠিক করেছেন সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় দলকে বাইরে থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে, সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন তাঁর পোর্টসমাউথ ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও। জাতীয় লিগের ম্যাচ শেষ করে আজ সন্ধ্যায় কক্সবাজার থেকে ঢাকায় ফেরা আশরাফুল বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে মুঠোফোনে এই প্রতিবেদককে বলছিলেন, ‘ইংল্যান্ডে খেলে আমার মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়ে গেছে আমাদের। আমাদের ব্যাটসম্যানরা অনেক সময় বুঝতে পারে না কোন উইকেটে কত রান করলে ম্যাচ জেতা যাবে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা তারা করতে পারে না বলেই ভুলভাবে খেলে। আমি চেষ্টা করব ওই জায়গাটা নিয়ে কাজ করতে।’
একজন ক্রিকেটার জাতীয় দল পর্যন্ত এসে যাওয়ার পর তাঁর টেকনিক নিয়ে কাজ করার খুব বেশি সুযোগ দেখেন না আশরাফুল। এর চেয়ে পরিস্থিতি বুঝে খেলা, মনমানসিকতাকে সেভাবে তৈরি করে নেওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কাছে। উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন সদ্য সমাপ্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ওপেনার সৌম্য সরকারের ব্যাটিংটাকে, ‘ওই ম্যাচে ৩১ ওভার পর্যন্ত উইকেটে থেকেও সৌম্য ৪৫ রান করে আউট হয়েছে। আমার কাছে পরে সে আফসোস করে বলেছে, একটা সুযোগ মিস হয়ে গেল। কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে ব্যাটিং করতে হবে, ব্যাটসম্যানদের সামনে সেই ছবিটা পরিষ্কার থাকা জরুরি। আমি ছবিটা তাদের দেখাতে চাই, সেভাবেই মোটিভেট করতে চাই।’
অভিষেক টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান হওয়ার কীর্তি গড়া আশরাফুল টেস্ট খেলেছেন ৬১টি, ওয়ানডে ১৭৭টি ও আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টি ২৩টি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন, এই পর্যায়ে ভালো ব্যাটিং করতে সবার আগে প্রয়োজন মানসিক শক্তি, ‘একজন ব্যাটসম্যান প্রতিটি বলই কিছু না কিছু ভেবে খেলে। যে বলে আউট হয়, সেই বলেও তার একটা ভাবনা থাকে। আমি মনে করি টেকনিক্যাল ভুলের চেয়ে ওই বলটা নিয়ে ভাবনার ভুলের কারণেই সে বেশির ভাগ সময় আউট হয়।’
লিটন, শান্ত (নাজমুল হোসেন), সৌম্যরা ক্যারিয়ারের যে জায়গায় আছে, প্রতি এক ম্যাচ পরপরই তাদের বড় ইনিংস খেলা উচিত। তাদের সে সামর্থ্য আছেও।মোহাম্মদ আশরাফুল, ব্যাটিং কোচ, বাংলাদেশ দল
ঠিকঠাক উইকেট পড়তে পারা আর কোন পরিস্থিতিতে কেমন ব্যাটিং করতে হবে—সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারার সামর্থ্য আর জাতীয় দলে পাওয়া সুযোগের গুরুত্ব অনুধাবন; আশরাফুল এই বিষয়গুলোর স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলতে চান ব্যাটসম্যানদের মনোজগতে। বাকি কাজটা তাহলে ব্যাটসম্যানরা এমনিতেই করতে পারবেন বলে বিশ্বাস জাতীয় দলের এই সাবেক অধিনায়কের।
দলের অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের কাছে নিজের প্রত্যাশাটাও স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন নতুন ব্যাটিং কোচ, ‘লিটন, শান্ত (নাজমুল হোসেন), সৌম্যরা ক্যারিয়ারের যে জায়গায় আছে, প্রতি এক ম্যাচ পরপরই তাদের বড় ইনিংস খেলা উচিত। তাদের সে সামর্থ্য আছেও।’ সামর্থ্যটাকে পারফরম্যান্সে অনুবাদ করার কৌশলও বলে দিলেন আশরাফুল, ‘ওদের নিজের কাছে পরিষ্কার হতে হবে তারা কী করতে চায় এবং সেটা কীভাবে করতে হবে।’