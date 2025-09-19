কয়েক বছর ধরে প্রায় নিয়মিতই দেখা হচ্ছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার। আর সেই ম্যাচগুলোর উত্তেজনা ও নানা ঘটনাপ্রবাহ ইদানীং বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা লড়াইটাকে এশিয়ান ক্রিকেটের অন্যতম আকর্ষণীয় দ্বৈরথও বানিয়ে তুলেছে। গত জুলাইয়েই শ্রীলঙ্কার মাটিতে গিয়ে তাঁদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে এসেছিল বাংলাদেশ।
এবার এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে যদিও বাংলাদেশ হেরে যায় শ্রীলঙ্কার কাছে। কী কাকতাল, তারপর বাংলাদেশের ভাগ্যও চলে গিয়েছিল লঙ্কানদের হাতে। শ্রীলঙ্কা অবশ্য নিরাশ করেনি বাংলাদেশকে, গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে তারা সুপার ফোরে উঠেছে বাংলাদেশকে নিয়েই।
এক দিন আগে বাংলাদেশের সমর্থকেরা শ্রীলঙ্কার জয় প্রার্থনা করেছেন। তবে এক দিন পরই আবার তাদের হার চাইবেন সেই সমর্থকেরা, কারণ আগামীকালই সুপার ফোরে আবার মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল।
এখন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২১ টি–টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। জিতেছে মাত্র ৮টিতে। তবে সাম্প্রতিক হিসাবটা আবার অন্য রকম—শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটিতেই জিতেছে বাংলাদেশ। এবার কি লঙ্কা জ্বালাতে পারবে বাংলাদেশ?
শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং কোচ থিলিনা কানদাম্বি অবশ্য বেশ আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলছেন, ‘আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে গত তিন–চার মাসেই চার–পাঁচটা ম্যাচ খেলেছি। আমরা তাদের শক্তি ও দুর্বলতা জানি। আমি নিশ্চিত, আমাদের ছেলেরা ভালো লড়াই করবে। তারা খুব ভালো দল। আশা করছি, আমাদের ছেলেরা তাদের বিপক্ষে পরিকল্পনা ঠিকঠাক বাস্তবায়ন করতে পারবে।’
এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বের সবগুলো ম্যাচ জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার ফোরে জায়গা পেয়েছে শ্রীলঙ্কা। কাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ম্যাচেও ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে ৮ বল আর ৬ উইকেট হাতে রেখেই জয় পেয়েছে তারা। গত বছর অক্টোবরে প্রধান কোচ হিসেবে দলটির দায়িত্ব নেন সনাৎ জয়াসুরিয়া।
দলের সাফল্যে তার ভূমিকাটা কেমন? জয়াসুরিয়ার একসময়ের সতীর্থ কানদাম্বি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় সে কোচিংয়ের চেয়ে বেশি মেন্টরিং করে খেলোয়াড়দের। সে তার অভিজ্ঞতাগুলো শোনায়। আমরা সবাই জানি সে ২০ বছর ক্রিকেট খেলেছে, কিংবদন্তি সে। কখনো কখনো কঠোর হয়, এটা আমাদের দলের জন্যও ভালো। যখন খেলা শুরু হয়, তখন আবার সে শান্ত থাকে। আমার মনে হয়, এটাই তার আসল শক্তি।’