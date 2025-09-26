সূর্যকুমারকে রাজনৈতিক মন্তব্য করতে নিষেধ আইসিসির

ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে রাজনৈতিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে আইসিসি। গতকাল দুবাইয়ে আইসিসির ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসনের পরিচালনায় শুনানির পর তাঁকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা এখনো জানা যায়নি।
সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়েরের পরই আইসিসি এ শুনানির আয়োজন করে। ১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর দেওয়া সূর্যকুমারের মন্তব্যকে ‘রাজনৈতিক’ আখ্যা দেয় পাকিস্তান টিম ম্যানেজমেন্ট। গত সপ্তাহে লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) শীর্ষ কর্মকর্তারা এ অভিযোগ তোলেন।
ক্রিকেট–বিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মূল আপত্তি ছিল সূর্যকুমারের ‘অপারেশন সিঁদুর’ শব্দটি ব্যবহার করা নিয়ে। গত এপ্রিলে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার পর দুই দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাতের সময় ভারত সরকার এই শব্দ ব্যবহার করেছিল।
সূর্যকুমারের মন্তব্যের পাশাপাশি, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটি আরও একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। পাকিস্তানের অভিযোগ ছিল, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট টসের সময় ‘অধিনায়কদের হাত না মেলাতে অনুরোধ’ করেছিলেন।
এ কারণে পিসিবি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায় এবং দাবি করে, তাদের পরবর্তী ম্যাচগুলো থেকে যেন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে সেই দাবি আইসিসি প্রত্যাখ্যান করে। তাতে পাকিস্তান এশিয়া কাপ বয়কট করার হুমকি দেয়। পরে অবশ্য পাইক্রফট হাত মেলানোর বিষয়টি নিয়ে ‘ভুল–বোঝাবুঝি’র জন্য ক্ষমা চাইলে পাকিস্তান দল মাঠে নামে।
ভারতও পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জমা দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) অভিযোগ করেছে, পাকিস্তানের পেসার হারিস রউফ ও ওপেনার সাহিবজাদা ফারহানের বিরুদ্ধে।
২১ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ফারহান ফিফটি করার পর একে-৪৭ বন্দুক চালানোর মতো ভঙ্গিতে উদ্যাপন করেন। ভারতীয় সমর্থকেরা এই অঙ্গভঙ্গির বেশ সমালোচনা করেন। একই ম্যাচে রউফ ভারতীয় দর্শকদের উদ্দেশে বিমান ভূপাতিত হওয়ার ইঙ্গিত করে হাত নাড়েন। অভিযোগে বলা হয়েছে, এটি ভারতের সামরিক বাহিনীকে কটাক্ষ করার ইঙ্গিত।