হজের সেঞ্চুরিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লড়াই

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে লড়াই করছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের ৮ উইকেটে ৫৭৫ রানের জবাবে ৬ উইকেটে ৩৮১ রান তুলে তৃতীয় দিন শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
বিনা উইকেটে ১১০ রান নিয়ে খেলা শুরু করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ তৃতীয় দিনে যোগ করেছে ২৭১ রান, খুইয়েছে ৬ উইকেট। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস থেকে এখনো ১৯৪ রানে পিছিয়ে তারা।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ তৃতীয় দিনে লড়াইয়ের গল্প লিখতে পেরেছে কাভেম হজের কল্যাণে। টেস্ট ক্যারিয়ারে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি পেয়েছেন হজ। দিন শেষে তিনি অপরাজিত ১০৯ রানে। তাঁর সঙ্গে আছেন ৫৫ বলে ১২ রানে অপরাজিত থাকা অ্যান্ডারসন ফিলিপ।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা আজ ভালো হয়নি। স্কোরবোর্ডে আজ ১ রান যোগ করতেই উইকেট হারায় তারা। ৪৫ রানে আউট হন ওপেনার জন ক্যাম্পবেল। আরেক ওপেনার ব্রেন্ডন কিং আউট হন দলীয় ১৪০ রানে। ৬৩ রান করেন তিনি।
দলীয় ২০৬ রানে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ফেরেন টেভিন ইমালচ (২৭)। এরপর নিয়মিত বিরতিতেই উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইনিংসের ৯৮তম ওভারে রোস্টন চেজ ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে যখন ফেরেন, তখনো দিনের খেলা ১৬ ওভার বাকি। তবে এই সময়টা ফিলিপকে নিয়ে বেশ ভালোভাবেই সামাল দেন হজ। নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফি ও এজাজ প্যাটেল ২টি করে উইকেট নিয়েছেন।
নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৫৭৫ রান তুলেছে ওপেনার ডেভন কনওয়ের ২২৭ রানের ইনিংসে। ২০২১ সালে লর্ডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরির পর এটি তাঁর প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি। এর আগে টেস্টের প্রথম দিনে ১৩৭ রানে আউট হয়েছিলেন টম ল্যাথাম। কাল ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন রাচিন রবীন্দ্র।
তিন টেস্টের এই সিরিজে ১-০–তে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। প্রথম টেস্ট ড্রয়ের পর দ্বিতীয় টেস্ট জিতেছে নিউজিল্যান্ড।
নিউজিল্যান্ড: ১৫৫ ওভারে ৫৭৫/৮ (কনওয়ে ২২৭, ল্যাথাম ১৩৭; গ্রিভস ২/৮৩, সিলস ২/১০০)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১১৩ ওভারে ৩৮১/৬ (হজ ১০৯*, ক্যাম্পবেল ৬৩; ডাফি ২/৭৯, প্যাটেল ২/৯৪)।
(তৃতীয় দিন শেষে)