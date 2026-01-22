‘সবাই চাইবে বিশ্বকাপ খেলতে, কিন্তু বিসিবি-সরকার যা বলবে সেটাই করা উচিত’

বাংলাদেশের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা এখন অনিশ্চিত। আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বকাপে খেললে ভারতেই খেলতে হবে। ভারতে না গেলে বাংলাদেশকে ছাড়াই হবে বিশ্বকাপ। বিসিবিও নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে নয়, শ্রীলঙ্কায় খেলার অবস্থানে অনড়। এর মধ্যে আজ বিকালে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।
সেই বৈঠকে কী আলাপ হবে? জানতে চাইলে বাংলাদেশের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকা অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরপুরে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘এ রকম কথা এখনো হয় নাই। শুধু প্রতিটা খেলোয়াড় যাঁরা বিশ্বকাপ দলে আছে, তাদেরকে সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে টেক্সট করা হয়েছে মিটিংয়ের জন্য। ওখানেই গেলে বোঝা যাবে রহস্যটা কী।’
মেহেদী হাসান সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন চট্টগ্রামের অধিনায়ক হিসেবে। আগামীকাল ফাইনালে তাঁর দল চট্টগ্রাম রয়্যালস মুখোমুখি হবে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের। তবে সেসব ছাপিয়ে এখন মূল আলোচনায় বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা। ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে ক্রিকেটাররা কী বলবেন?
মেহেদীর উত্তর, ‘দেখেন খেলোয়াড় হিসেবে কে চাইবে না বিশ্বকাপ খেলতে? সবাই চাইবে বিশ্বকাপ খেলতে। কিন্তু এটা পুরোপুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত। সরকারেরও একটা সিদ্ধান্ত আছে। আসলে তারা আমাদের অভিভাবক। তারা আমাদেরকে যেটা বলবে আমার কাছে মনে হয় খেলোয়াড় হিসেবে আমাদের সেটাই করা উচিত।’