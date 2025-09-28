ক্রিকেট

বুমরার বলেও চার মারলেন ফারহান

খেলা ডেস্ক

ফারহানের আরেকটি চার

পাকিস্তান: ২ ওভারে ১১/০

বোলিংয়ে এসেছেন যশপ্রীত বুমরা। তাঁর ওভারেরও পঞ্চম বলে চার মেরেছেন ফারহান। এই ওভার থেকে এসেছে ৭ রান।

বোলিংয়ে দুবে

পাকিস্তান: ১ ওভারে ৪/০

হার্দিক পান্ডিয়া নেই। তাই ফাইনালের শুরুতে বোলিংয়ে এসেছেন আরেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার শিবম দুবে। তাঁর ওভারের পঞ্চম বলে মিড অনের ওপর দিয়ে চার মেরেছেন পাকিস্তান ওপেনার সাহিবজাদা ফারহান। বাকি পাঁচ বল থেকে তিনি কোনো রান নিতে পারেননি।

অপরিবর্তিত পাকিস্তান

যে দল নিয়ে বাংলাদেশকে হারিয়ে পাকিস্তান ফাইনালে উঠেছে, আজও সেই দলের ওপর তারা আস্থা রেখেছে।

পাকিস্তানের একাদশ: সাহিবজাদা ফারহান, ফখর জামান, সাইম আইয়ুব, আগা সালমান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ নেওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন আফ্রিদি, হারিস রউফ ও আবরার আহমেদ।
একসঙ্গে ফাইনাল দেখতে আসছেন ভারত ও পাকিস্তানের সমর্থক

পান্ডিয়া নেই

ভারতের জন্য বড় ধাক্বাই বলা যায়। চোটের কারণে ফাইনালে নেই তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁর জায়গায় খেলছেন রিংকু সিং। এ ছাড়া ভারত শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে আরও দুটি পরিবর্তন এনেছে। দুই পেসার অর্শদীপ সিংহর্ষিত রানা বাদ পড়েছেন। একাদশে ফিরেছেন যশপ্রীত বুমরাশিবম দুবে

ফাইনালে খেলতে পারছেন না। তাই মন খারাপ হার্দিক পান্ডিয়ার
ভারতের একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক বর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, রিংকু সিং, অক্ষর প্যাটেল, যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব।

ফাইনালেও হাত মেলাননি দুই অধিনায়ক

১৪ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্ব ও ২১ সেপ্টেম্বর সুপার ফোরের ম্যাচের মতো আজও টসের সময় হাত মেলাননি দুই অধিনায়ক। সূর্যকুমার যাদব টসের ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েই পাকিস্তান অধিনায়ক আগা সালমানের পাশ থেকে সরে গেছেন।

সূর্যকুমার ও সালমান টসের পর করমর্দন করেননি

টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে ভারত

ফাইনালে টস জিতে পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

এশিয়া কাপের ফাইনালে স্বাগতম

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে পাকিস্তান ও ভারতের দুই সমর্থক

এশিয়া কাপের ৪১ বছরের ইতিহাসে প্রথম ভারত–পাকিস্তান ফাইনাল আজ। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ।

টি–টোয়েন্টির এক নম্বর দল ভারত আছে দুর্দান্ত ফর্মে। গ্রুপ পর্ব ও সুপার ফোর মিলিয়ে ছয় ম্যাচেই অপরাজিত ছিল দলটি। অন্যদিকে বিশ্বের সাত নম্বর দল পাকিস্তান ছয় ম্যাচে হেরেছে দুটিতে—দুটিই ভারতের বিপক্ষে।

আজ দুই দলের তৃতীয় সাক্ষাতেও কি আগের ফল হবে, না কাগজ–কলমের সব হিসাব উড়িয়ে দিয়ে শেষ হাসি হাসবে সালমান আগার পাকিস্তান?

