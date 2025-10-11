জয়সোয়াল-গিলের সেঞ্চুরির পর ভারতীয় বোলারদের দাপট

ভারত প্রথম ইনিংস: ৫১৮/৫ ডিক্লে.। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস: ১৪০/৪।
একটা সময় টেস্টে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারালে সেটি হতো বড় খবর। দিন পাল্টেছে। এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতের সঙ্গে ড্র করলেই বাহবা পায়। দিল্লিতে চলমান দ্বিতীয় টেস্টটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাঁচাতে পারলেও যেমন পাবে।
আজ মাত্র দ্বিতীয় দিনই শেষ হয়েছে দুই টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটির। আরেকটি বড় হারের শঙ্কা নিয়েই দিনটা শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২ উইকেটে ৩১৮ রান নিয়ে দিন শুরু করা ভারত ৫ উইকেটে ৫১৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে। এরপর প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৪০ রান তুলে দিন শেষ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারতের চেয়ে ৩৭৮ রানে পিছিয়ে আছে দলটি।
দিনের দ্বিতীয় সেশনে ব্যাটিংয়ে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজ চা বিরতিতে যায় ১ উইকেটে ২৬ রান তুলে। ৫ রান আগেই প্রথম উইকেটটি হারায় ক্যারিবীয় দলটি। বাঁহাতি স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার বলে সুইপ করেছিলেন জন ক্যাম্পবেল। শর্ট লেগ ফিল্ডার সাই সুর্দশন কীভাবে যেন কাঁধে চেপে ধরে ক্যাচটি নিয়ে ফেলেন।
এরপর অ্যালিক অ্যাথানেজকে নিয়ে বড় কিছু করার স্বপ্নই দেখাচ্ছিলেন তেজনারায়ণ চন্দরপল। দ্বিতীয় উইকেটে ৬৬ রান যোগ করার পর জাদেজার দ্বিতীয় শিকার হয়ে ফেরেন শিবনারায়ণ চন্দরপল-তনয়। স্লিপে লোকেশ রাহুলের ক্যাচ হওয়ার আগে ৩৪ রান করেছেন তেজনারায়ণ।
৮৭ রানে দ্বিতীয় উইকেট খোয়ানো ক্যারিবীয়রা ১০৭ রান তুলতেই হারিয়ে ফেলে আরও ২ উইকেট। ৯ বলের মধ্যে ১ রানের ব্যবধানে আউট হন অ্যাথানেজ ও রোস্টন চেজ।
৪১ রান করা অ্যাথানেজ কুলদীপ যাদবের বলে মিডউইকেটে ক্যাচ দেন জাদেজাকে। পরের ওভারে ফিরতি ক্যাচ নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক চেজকে ফিরিয়ে তৃতীয় উইকেট পেয়ে যান জাদেজা। এরপর দিনের বাকি সময়টা পার করেছেন শাই হোপ (৩১*) ও টেভিন ইমলাচ (১৪*)।
এর আগে দিনের দ্বিতীয় ওভারেই আগের দিন সেঞ্চুরি পেয়ে যাওয়া যশস্বী জয়সোয়ালকে ফিরিয়ে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৭৩ রান নিয়ে দিন শুরু করা জয়সোয়াল আর মাত্র ২ রান যোগ করে রানআউট হয়ে যান।
এরপর নিতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে ৯১ রানের জুটি গড়েন শুবমান গিল। ৪৩ রান করা রেড্ডির বিদায়ের পর ভারত অধিনায়ক ধ্রুব জুরেলকে নিয়ে ১০২ রান যোগ করেন। ৪৪ রান করে জুরেল বিদায় নিতেই ইনিংস ঘোষণা করে দেন গিল। সে সময়ে ১২৯ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি।
এটি গিলের টেস্ট ক্যারিয়ারের দশম সেঞ্চুরি আর সর্বশেষ সাত টেস্টে পঞ্চম। অধিনায়ক হিসেবে বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এক বছরে ৫টি টেস্ট সেঞ্চুরি পেলেন গিল। সব মিলিয়ে এটি তাঁর ১০ম টেস্ট সেঞ্চুরি।
ভারত ১ম ইনিংস: ১৩৪.২ ওভারে ৫১৮/৫ ডি. (জয়সোয়াল ১৭৫, গিল ১২৯*, সুদর্শন ৮৭, জুরেল ৪৪, রেড্ডি ৪৩, রাহুল ৩৮; ওয়ারিক্যান ৩/৯৮)।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১ম ইনিংস: ৪৩ ওভারে ১৪০/৪ (অ্যাথানেজ ৪১, চন্দরপল ৩৪, হোপ ৩১*; জাদেজা ৩/৩৭)।