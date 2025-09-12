‘মুখ আছে, যা ইচ্ছে বলতে পারে’, বাংলাদেশ নিয়ে অশ্বিনের মন্তব্যে তানজিমের খোঁচা

এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এসেছে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যের কথা জানিয়ে। ক্রিকেটাররা বারবারই বলছেন, লক্ষ্যপূরণে আত্মবিশ্বাসটাও ভালোভাবেই আছে তাঁদের। বাস্তবতা যদিও কঠিন। তাঁদের সম্ভাবনায় আস্থা রাখার মানুষ খুব একটা নেই। বরং নানা জায়গা থেকে ধেয়ে আসছে টিকা-টিপ্পনীও।
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবীচন্দ্রন অশ্বিন যেমন বলেছেন—বাংলাদেশ দল নিয়ে নাকি বলার মতো কিছু পাচ্ছেন না তিনি। ‘বলার মতো’ বলতে এশিয়া কাপে ভালো করার বা ছাপ রাখার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা বুঝিয়েছেন অশ্বিন।
এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশের সমর্থকদের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে বিষয়টিকে খেলোয়াড়েরা খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না বোঝাতে গিয়ে তানজিম হাসান বলেছেন, যার যা ইচ্ছা বলতে পারে।
শুক্রবার আবুধাবিতে হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটের জয়ে এশিয়া কাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। আগামীকাল ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নামবে লিটন দাসের দল। এই ম্যাচের আগে দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা তানজিমের কাছে জানতে চাওয়া হয় অশ্বিনের মন্তব্য নিয়ে।
অশ্বিনের কথার জবাবে পাত্তা না দেওয়ার ভঙ্গিতে তানজিম বলেন, ‘আপনি কারও মুখ আটকে রাখতে পারবেন না। আমার মুখ আছে, আমি যা ইচ্ছা তা–ই বলতে পারব। বিশেষ করে যারা চুক্তির মধ্যে নেই। কে কী বলল না বলল, এগুলোয় আসলে কিছু আসে–যায় না।’
এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথটা যে সহজ নয়, তা জানা থাকার কথা তানজিমেরও। তবে বাংলাদেশ দল নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থেকে এগোবে বলে মন্তব্য হংকংয়ের বিপক্ষে ২১ রানে ২ উইকেট নেওয়া এই পেসারের, ‘আমরা বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করি। এখানে একটা লক্ষ্য নিয়ে এসেছি। আমরা আমাদের সেরাটা খেলব। এখন আমাদের বড় দল বলল, ছোট দল বলল, ওটা আসলে দেখার কোনো সময়ই নেই।’
বাংলাদেশ দলের আগামীকালের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে একধরনের বাড়তি উত্তেজনা আছে। সেটা গত কয়েক বছরে দুই দলের ম্যাচের নানা উত্তেজনাকর ঘটনার কারণেই।
তবে এ বিষয়েও মাথা ঘামাতে চান না তানজিম, ‘দেখুন, পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমরা যখন মাঠে নামি, তখন প্রক্রিয়াটা মেনে চলার চেষ্টা করি। সমর্থকদের পাগলামি থাকবে, তারা আবেগপ্রবণ হবে। কিন্তু পেশাদার ক্রিকেটার হিসেবে আমি যদি আবেগপ্রবণ হই, তাহলে তো হবে না।’