সিপিএলের দুই ক্রিকেটার ডাকাতের কবলে পড়েছিলেন
বন্দুকধারীর হামলার শিকার সিপিএলের দুই ক্রিকেটার

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলতে বার্বাডোজে অবস্থান করা দুই ক্রিকেটার বন্দুকধারীর হামলার শিকার হয়েছেন। গতকাল স্থানীয় সময় রাত তিনটার পর এ ঘটনা ঘটে। তবে কেউ গুরুতরভাবে আহত হননি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বার্বাডোজ টুডে জানিয়েছে, দুই ক্রিকেটার সিপিএলের দল সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস দলের খেলোয়াড়। তবে তাঁদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ৩টা ১৪ মিনিটের দিকে সেন্ট মাইকেলের ফন্টাবেলে এলাকার একটি জনপ্রিয় খাবারের দোকানের কাছে দেয়ালে বসেছিলেন কয়েকজন লোক, যাঁদের মধ্যে ওই দুই ক্রিকেটারও ছিলেন। এ সময় এক সশস্ত্র ব্যক্তি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ান এবং হামলা করেন।

সবাই পালানোর চেষ্টা করলে একজন পড়ে যান এবং হামলাকারীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। সেই সময় এক ভুক্তভোগীর গলা থেকে একটি চেইন ছিঁড়ে নেওয়া হয়। পরে ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিশ নিশ্চিত করেছে, ক্রিকেটারদের কোনো কিছু লুট হয়নি।

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের ম্যানেজার ডারিও বার্থলি মিডউইকে নেশনকে বলেন, ‘সবাই ভালো আছে, কেউ গুরুতরভাবে আহত হয়নি। এখন এটি পুলিশের বিষয়। তদন্ত চলাকালীন আমরা বাড়তি মন্তব্য করতে চাই না। তদন্ত শেষে পুলিশই যথাযথ তথ্য জানাবে।’

ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই দেখছে দলটি। বার্থলি জানিয়েছেন, বর্তমানে তাদের বা সিপিএল কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো উদ্বেগ নেই। এ বিষয়ে সিপিএল কর্তৃপক্ষও বিবৃতি দিয়েছে। তদন্তাধীন বলে আপাতত মন্তব্য নয় জানিয়ে লেখা হয়েছে, ‘আগামীতে সংশ্লিষ্টদের সুস্থতার দিকে আমাদের মনোযোগ থাকবে।’

সিপিএলে ৯ ম্যাচের ৬টিতে হেরে সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের।

