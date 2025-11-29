মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিসিবির কার্যালয়
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিসিবির কার্যালয়
ক্রিকেট

প্রমাণ ছাড়াই কি ৭ ক্রিকেটারকে বিপিএল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কী বলছে বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদকচট্টগ্রাম থেকে

ফিক্সিংয়ে অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের বাদ দিয়ে বিপিএলের নিলামের স্থানীয় ক্রিকেটারদের তালিকা চূড়ান্ত করেছে বিসিবি। আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো নাম প্রকাশ করেনি তারা। তবে আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছে বিসিবি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এ মাসের শুরুতে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বিপিএলের গত আসরের পর গঠিত স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন হাতে পান। এর অধিকতর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় অ্যালেক্স মার্শারের নেতৃত্বাধীন বিসিবির ইন্টিগ্রিটি ইউনিটকে।

বিপিএলের ১২তম আসরকে সুরক্ষিত রাখতে ইন্টিগ্রিটি ইউনিট গভর্নিং কাউন্সিলকে কিছু পরামর্শ দেয়। সেই পরামর্শের ভিত্তিতেই কিছু খেলোয়াড়কে এবারের বিপিএলে অংশ নেওয়ার জন্য ‘আমন্ত্রণ’ জানানো হয়নি। এ বিষয়ে কথা বলেছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান।
আজ বিসিবিতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাউকে দোষী বলতে পারি না। কিন্তু যেহেতু রেড ফ্ল্যাগ…আপনারা জানেন আমরা (নৈতিকতার দিক থেকে) জিরো টলারেন্সে যাচ্ছি, সে জন্যই এসব খেলোয়াড় নিলামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।’

বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি আরও জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত শুধু বিপিএলের জন্য প্রযোজ্য। তদন্তপ্রক্রিয়া স্বচ্ছ রাখতে ও লিগের নৈতিকতা অটুট রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের বিসিবির অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টে খেলতে বাধা থাকবে না। তবে নিলাম থেকে বাদ পড়া ক্রিকেটাররা অভিযোগ করেছেন, প্রমাণ ছাড়াই তাঁদের বিরুদ্ধে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা হয়নি জাতীয় দলে খেলা এনামুল হক ও মোসাদ্দেক হোসেনের

এই অভিযোগ নিয়ে ইফতেখার রহমান বলেন, ‘খেলোয়াড়দের কথা হচ্ছে প্রমাণ ছাড়া করেছেন, কারেক্ট। কিন্তু একজন সাবেক বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি হয়েছে। আমি মনে করি না উনারা এমন প্রতিবেদন দেবেন, যার কোনো ভিত্তি থাকবে না। তাঁরা ৮ মাস ধরে ৬০ জনের ওপরে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন দিয়েছেন। তারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।’

ইফতেখার আরও বলেন, ‘আমরা বলে দিচ্ছি না (অভিযুক্তরা) তারা দোষী। প্রতিবেদনটা আমরা আবার আমাদের ইন্টিগ্রিটি ইউনিটকে দিয়েছি, অ্যালেক্স মার্শারের মতো অভিজ্ঞ লোক কাজ করেছে। আমি সন্দেহ করছি বা যাঁরা রেড ফ্ল্যাগ হচ্ছে তাদের নিয়ে উপায়টা কী বলেন? আমি যদি তাদের খেলতেও দিই তাহলেও ব্যাড সিগন্যাল যাচ্ছে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—আমাদের যে জুরিসডিকশন আছে, তাতে আমি চাইলে একজন খেলোয়াড়কে নিলামে নাও নিতে পারি। সেটা ভিন্ন কারণেও হতে পারে। তাই আমরা নিইনি। ক্রিকেট খেললেই যে তাকে নিলামে নিতে হবে—এমন কোনো নিয়ম নেই। গভর্নিং কাউন্সিলের সব অধিকার আছে। বিদেশিরাও ৫০০ জনের বেশি আবেদন করেছিল। আমরা ২৬০ নিয়েছি। একইভাবে এটা করেছি।’

বিপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান

বিপিএলের নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় রাখা হয়নি প্রাথমিক তালিকায় থাকা ৭ জন স্থানীয় ক্রিকেটারকে। তাঁরা হলেন এনামুল হক, মোসাদ্দেক হোসেন, আলাউদ্দিন বাবু, সানজামুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, নিহাদুজ্জামান ও শফিউল ইসলাম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের নাম উল্লেখ করেনি বিসিবি। বিসিবির ভাষ্য, এখনই কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না।
তবে বাদ পড়া ক্রিকেটারদের কেউ কেউ আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথাও বলছেন। এ বিষয়ে ইফতেখার বলেন, ‘তারা করতে পারে। কিন্তু গভর্নিং কাউন্সিলের সব অধিকার আছে। আমরা কারও নামও ঘোষণা করিনি। কেউ ইনজুরড থাকলে লিস্টে থাকতে পারবেন না, সুতরাং রেড ফ্ল্যাগড খেলোয়াড়দের আমরা তালিকায় রাখব না। এটা সম্পূর্ণ আমাদের সিদ্ধান্ত।’

