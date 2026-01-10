বিশ্বকাপ: জয় শাহকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার অবস্থানে অনড় বাংলাদেশ। বিসিবি আইসিসিকে দ্বিতীয় চিঠিতে জানিয়েছে, বিষয়টি এখন শুধু নিরাপত্তা নয়, জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন। মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়াই এর মূল কারণ। বাংলাদেশ এখন 'ম্যান-টু-ম্যান' ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চায়। এই জটিলতা সমাধানে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ আগামীকাল রোববার বিসিসিআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এনডিটিভি বলছে, বিশ্বকাপের সমীকরণ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারা যোগ্যতা অর্জন করেই বিশ্বকাপে এসেছে।