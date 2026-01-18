বিশ্বকাপে বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ডের গ্রুপ অদলবদল

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডকে তাদের গ্রুপ না বদলানোর ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিয়েছে আইসিসি। ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকবাজ। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কায়। অন্যদিকে বাংলাদেশ দলের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো ভারতে হওয়ার কথা থাকলেও নিরাপত্তাশঙ্কায় বিসিবি সেগুলো শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নিতে চায়। গতকাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত আইসিসি-বিসিবি বৈঠকে সমাধান হিসেবে দুই দেশের গ্রুপ অদলবদলের প্রস্তাবটি আলোচিত হয়।