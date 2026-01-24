বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় খেলবে স্কটল্যান্ড, জানাল আইসিসি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) জানিয়েছে, ২০২৬ টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সূচি অনুযায়ী খেলতে অস্বীকৃতি জানানোয় তাদের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে নেওয়ার কথা জানিয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে দশম আসর। আইসিসি বলেছে, ভারতের মাটিতে কোনো বিশ্বাসযোগ্য নিরাপত্তা হুমকি না থাকায় শ্রীলঙ্কায় ম্যাচ সরানোর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং টুর্নামেন্ট এত কাছে চলে আসায় বিসিবির অনুরোধ পূরণ করা বাস্তবসম্মত নয়।