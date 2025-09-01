রানআউটের সুযোগ হারাল বাংলাদেশ

ডাচ ওপেনার বিক্রমজিৎ সিংকে রানআউট করার সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ। বোলার মেহেদী হাসান নষ্ট করেছেন সুযোগটা। প্রথম বলে চার মেরে শুরু করা নেদারল্যান্ডস প্রথম ওভারে নিয়েছে ৭ রান।
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।
প্রথম ম্যাচের মতো দ্বিতীয় ম্যাচেও টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস।
বাংলাদেশের একাদশে দুটি পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচে খেলা লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন ও বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম খেলছেন না আজ। তাঁদের পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ ও ডানহাতি পেসার তানজিম হাসানকে।
নেদারল্যান্ডস দলে পরিবর্তন একটি। টিম প্রিঙ্গলের বদলে নেওয়া হয়েছে সিকান্দার জুলফিকারকে।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস। সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে ম্যাচ। আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ জিতে নেবে বাংলাদেশ। নিজেদের খেলা সর্বশেষ দুটি টি–টোয়েন্টি সিরিজই জিতেছে বাংলাদেশ, হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে।