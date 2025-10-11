গুরবাজকে ফেরালেন তানজিম

আফগানিস্তান: ৫ ওভারে ১৮/১
তানজিম হাসানের করা পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলটি ছিল শর্ট। লাফিয়ে ওঠা বলটি খেলার লোভ সামলাতে পারেননি রহমানউল্লাহ গুরবাজ। কিন্তু টাইমিং ঠিকঠাক হয়নি। ফল, ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ জাকের আলীর হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে আউট। ১টি করে চার–ছক্কায় ১১ বলে ১১ রান করেছেন গুরবাজ।
আফগানিস্তান: ১ ওভারে ৪/০
প্রথম তিন বলে কোনো রান দেননি পেসার তানজিম হাসান। শেষ তিন বলে ৪ রান নিয়েছে আফগানরা।
দুটি পরিবর্তন নিয়ে আজ একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। দুই পেসার তাসকিন আহমেদ ও হাসান মাহমুদ নেই আজ। তাঁদের পরিবর্তে দলে ঢুকেছেন রিশাদ হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমান।
তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), জাকের আলী, নুরুল হাসান, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানভীর ইসলাম।
রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকউল্লাহ আতাল, রহমত শাহ, হাশমতউল্লাহ শহীদি (অধিনায়ক), আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, রশিদ খান, এএম গজনফর, নানগেয়ালিয়া খারোতি ও বশির আহমেদ।
দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টসে জিতেছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শহীদি। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন তিনি। টসে হারা বাংলাদেশ অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ বলেছেন টসে জিতলে তিনিও ব্যাটিং নিতেন।
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান ২য় ওয়ানডেতে স্বাগতম। আবুধাবিতে আজ সিরিজে টিতে থাকার লড়াই বাংলাদেশের। ৮ অক্টোবর একই ভেন্যুতে প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে ‘স্বাগতিক’ আফগানিস্তান।