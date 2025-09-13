ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ: এবার ভারতকে না রেখে ‘প্রতিশোধ’ পিএসএলের দলের

গত পরশু আইপিএলের দল পাঞ্জাব কিংস তাদের এক্স হ্যান্ডলে এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে একটি গ্রাফিকস কার্ড পোস্ট করেছিল; যেখানে ভারতের প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো দলের নাম বা পতাকা ছিল না। প্রতিপক্ষ পাকিস্তান দলের নামটা ঊহ্য রাখা হয়।
পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) দল করাচি কিংস পাঞ্জাবের এমন কাজেরই জবাব দিয়েছে। তারা পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারতকে ঊহ্য রেখে গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাচের কার্ড শেয়ার করেছে।
করাচি কিংসের এই পোস্টে আছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আগা। কার্ডে দেখা যাচ্ছে, তিনি চেয়ার–টেবিলে বসে দাবার চালে মগ্ন। কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে কেউ নেই। সালমানের সামনের চেয়ারটি খালি। ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘গেম টু ফর মেন ইন গ্রিন। লেটস গো।’ অর্থাৎ পাকিস্তানের দ্বিতীয় ম্যাচ। চলো এগিয়ে যাই।
পাঞ্জাব তাদের কার্ডে রেখেছিল ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ-অধিনায়ক শুবমান গিলকে। সেই কার্ডে ভারতের প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তানের নাম বা পতাকা ছিল না।
করাচি কিংসের কার্ডটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ফেসবুকে কার্ডটিতে ৪০ হাজারের বেশি মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তিন হাজারের বেশি মন্তব্য এসেছে। এক্সে কার্ডটি দেখেছেন প্রায় সাড়ে চার লাখ নেটিজেন। যদিও পাঞ্জাব কিংসের কার্ডটিই আলোচিত হচ্ছে বেশি। এখন পর্যন্ত এক্সে এই কার্ড দেখেছেন ২৩ লাখ নেটিজেন।
গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হন। এরপর দুই দেশ সংঘাতে জড়ায়। সেই ঘটনার এবার এশিয়া কাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো ক্রিকেট মাঠে মুখোমুখি হবে দুই প্রতিবেশী। আগামীকাল দুবাইয়ে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান।
ভারতের বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটার চান না, এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচটা হোক। সাবেক স্পিনার হরভজন সিং ও সাবেক ক্রিকেটার কেদার যাদবরা এই ম্যাচ বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন।
গত জুলাইয়ে শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লেজেন্ডস (ডব্লুসিএল) টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব ও সেমিফাইনালে ভারত চ্যাম্পিয়নস পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে খেলতেও অস্বীকৃতি জানায়। গত পরশু এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভিতে শহীদ আফ্রিদি ভারতের সাবেক ওপেনার শিখর ধাওয়ানকে ‘অসৎ’ বলেন।
গত পরশু এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল) আবেদন করা হয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে। যদিও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য রাজি হননি আদালত।