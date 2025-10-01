মার্শের ঝড়ে বৃথা রবিনসনের সেঞ্চুরি

সেঞ্চুরি মিস করেছেন। তবে তাঁর ব্যাটই জিতিয়েছে দলকে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মিচেল মার্শ খেলেছেন ৪৩ বলে ৮৫ রানের ইনিংস। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর এই ইনিংসেই জয়ের হাসি অস্ট্রেলিয়ার মুখে।
মাউন্ট মঙ্গানুইতে টসে হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড তোলে ৬ উইকেটে ১৮১ রান। সেই রান অস্ট্রেলিয়া তাড়া করে ফেলে ৬ উইকেট হাতে রেখে, ২১ বল বাকি থাকতে। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে গেল তারা।
১৮২ রানের লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা দারুণ ছিল দুই ওপেনার মার্শ ও ট্রাভিস হেডের। দুজন মিলে গড়েন ৩৩ বলে ৬৭ রানের জুটি। হেড খেলেন ১৮ বলে ৩১ রান, আউট হন ম্যাট হেনরির বলে। তবে মার্শ থামেননি। ২৩ বলে ফিফটি করে ঝড় চালিয়ে যান।
তিন নম্বরে নেমে ম্যাথু শর্ট করেন ১৮ বলে ২৯। তখনই কিউই বোলারদের ওপর ঝড় নেমে গেছে। ৮.৩ ওভারেই অস্ট্রেলিয়ার রান পৌঁছে যায় তিন অঙ্কে। ম্যাচ তখন কার্যত আনুষ্ঠানিকতায় গড়ায়। নয় চার ও পাঁচ ছক্কায় মার্শের ৪৩ বলে ৮৫ রানের ইনিংস জয় নিশ্চিত করে। টিম ডেভিডও খেলেছেন ঝোড়ো ১২ বলে ২১ রান। ম্যাচসেরা হয়েছেন মার্শ।
এর আগে নিউজিল্যান্ডের শুরুটা ছিল ভয়ংকর। মাত্র ৬ রানে দলটি হারায় ৩ উইকেট। সেখান থেকে টিম রবিনসনের অসাধারণ ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। ২৩ বছরের এই ব্যাটসম্যান খেলেছেন ৬৬ বলে ১০৪ রান, ছয় চার ও পাঁচ ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। শেষদিকে ড্যারিল মিচেল করেন ২৩ বলে ৩৪ রান।
রবিনসন আজ নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেঞ্চুরি করলেন। সেঞ্চুরির সময় তাঁর বয়স ২৩ বছর ১৫৬ দিন। এর চেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরি করেছিলেন শুধু ফিন অ্যালেন—২৩ বছর ৯৬ দিনে, ২০২২ সালে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।
ম্যাচটা না জিতলেও রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়েছে নিউজিল্যান্ড। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০ রানের মধ্যে ৩ উইকেট পড়ার ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের ১৮১ রান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ।
পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। সব মিলিয়ে সর্বোচ্চ সংগ্রহ পাপুয়া নিউগিনির। ২০২২ সালে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়েও ২০৬ রান তুলেছিল তারা। পূর্ণ সদস্য দেশের আগের রেকর্ড ছিল শ্রীলঙ্কার—আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২০২১ সালে ৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়েও তারা করেছিল ১৭১/৭।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
নিউজিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৮১/৬ (রবিনসন ১০৪*, মিচেল ৩৪; ডোয়ারসুইস ২/৪০, হ্যাজলউড ১/২৩)
অস্ট্রেলিয়া: ১৬.৩ ওভারে ১৮৫/৪ ( মার্শ ৮৫, ডেভিড ২১*; হেনরি ২/৪৩, জেমিসন ১/৪৬)
ফল: অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেট জয়ী
ম্যাচসেরা: মিচেল মার্শ