হৃদয় বললেন, আপনারা যত ইচ্ছে সমালোচনা করেন, এটা আপনাদের অধিকার

রান তাড়ায় প্রায় একাই লড়াই করেছেন। তবু তাওহিদ হৃদয় কমাতে পেরেছেন শুধু হারের ব্যবধান। দলের বাকিদের ব্যর্থতার দিনে তাঁকেই প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে আসতে হয়েছে। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩৯ রানে হারের পর তাঁর কাছে প্রথম প্রশ্ন, ‘এমন দিনে সংবাদ সম্মেলনে আসার কাজটা কতটা কঠিন?’
তাওহিদ হৃদয় উত্তরে জানালেন, তাঁর কাছে তেমন মনে হচ্ছে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার পর এখন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে হার—সমালোচনার ধাক্কাটা যে জোরালো হবে তা জানা কথাই। সেই ‘অধিকার’ চর্চাতেও আপত্তি নেই বলে জানালেন হৃদয়।
চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে আইরিশদের ৪ উইকেটে ১৮১ রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ আটকেছে ৯ উইকেটে ১৪২–এ। একই উইকেটে সফরকারীদের তুলনায় বাজে খেলায় কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা হৃদয়ের জানা।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘আপনি আপনার জায়গা থেকে সমালোচনা করবেন, এটা তো স্বাভাবিক। এটা তো আমাদের হাতে নেই। আপনারা যত ইচ্ছা সমালোচনা করবেন, এটা আপনাদের অধিকার এবং আপনারা করেনও। এখান থেকেও ইতিবাচক কিছু হতে পারে। আপনার দু–একটা কথায় আমাদের তো অনেক কিছু বদলাতে পারে।’
সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে দেখেন জানিয়ে তিনি আরও বলেছেন, ‘আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা অবশ্যই যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করবেন। আমরা বাঙালিরা অনেক সময় একটা শুরু করলে ওটা নিয়েই চলতে থাকি। জিনিসটা এমন নয়। অবশ্যই করবেন। আমি চাই আপনারা করেন। এখান থেকে তো অনেক বার্তাও পেতে পারি ভালো কিছু করার।’
হৃদয় আজ ৭ চার ও ৩ ছক্কার ইনিংস ৫০ বলে ৮৩ রান করে অপরাজিত থেকেছেন। তবে তিনিসহ মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের অবস্থা এবার ভালো নয়। টেস্ট খেলুড়ে দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম স্ট্রাইক রেটে (১১৬.০৭) এ বছর ব্যাট করেছেন তাঁরা।
এ জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন দেখেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে হৃদয় বলেছেন, ‘শুধু মিডল অর্ডার নয়, টপ টু বটম—সবকিছুতেই উন্নতির জায়গা আছে আমাদের। যখন উন্নতিটা হবে, তখন আমরা ইনশা আল্লাহ ভালো কিছু করব।’