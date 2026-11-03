আইপিএলে খেলার গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন মোহাম্মদ আমির

এমন গুঞ্জন নতুন কিছু নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই মোহাম্মদ আমিরের আইপিএল খেলা নিয়ে গুঞ্জন চলছে। তবে সেই গুঞ্জন ডালপালা মেলেছে সম্প্রতি ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে আফগানিস্তান প্রিমিয়ার লিগে (এপিএল) আমির তাঁর নাম নিবন্ধন করায়। কিন্তু আমির নিজে কী বলছেন?
পাকিস্তানের এই সাবেক পেসার আইপিএলে খেলার গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে আমির জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে ছড়িয়ে পড়া খবর সত্য নয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে আমির লিখেছেন, ‘আমি স্পষ্ট করে জানাতে চাই, আইপিএল নিয়ে ছড়িয়ে পড়া খবর সত্য নয়।’ এ ছাড়া ভারতীয় ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকবাজকে আমির জানিয়েছেন, আইপিএলের নিলামে তিনি নাম নিবন্ধন করবেন না।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরেই আমিরের আইপিএলে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছিল। বিশেষ করে আমির ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তাঁর আইপিএলে খেলার সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু আপাতত আইপিএলে খেলার কোনো পরিকল্পনা নেই বলে নিজের বক্তব্যে ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন আমির।
গত মে মাসে ব্রিটিশ পাসপোর্ট পান আমির। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জন করেন। এরপর বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে আইপিএলে তাঁর অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।
এর আগে পাকিস্তানের সাবেক অলরাউন্ডার আজহার মেহমুদ ইংল্যান্ডের নাগরিক হিসেবে আইপিএলে খেলেছেন। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ও কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছেন মেহমুদ।
২০০৮ সালে প্রথম আইপিএলে খেলেছেন পাকিস্তানের বেশ কয়েক ক্রিকেটার। শোয়েব আখতার, সোহেল তানভীররা সেই আইপিএলে বেশ আলো ছড়িয়েছিলেন। তবে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে এরপর আর আইপিএলে খেলা হয়নি পাকিস্তানের কোনো ক্রিকেটারের।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে এখনো সক্রিয় আমির। বিশ্বের বিভিন্ন টি-টুয়েন্টি লিগে খেলেছেন এই বাঁহাতি পেসার।
পাকিস্তানের হয়ে ৩৬টি টেস্ট, ৬১টি ওয়ানডে ও ৬২টি টি-টুয়েন্টি খেলেছেন আমির। গতি ও সুইংয়ের পাশাপাশি চাপের মুখে ভালো বোলিং করার সামর্থ্যের কারণে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পরিচিতি পেয়েছিলেন।