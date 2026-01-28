বাবরকে নিয়ে প্রশ্নে অধিনায়ক সালমান: দলে আরও ১৪ জন আছেন

যেকোনো সিরিজ শুরুর আগে ইদানীং পাকিস্তান ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় যাঁকে নিয়ে, তাঁর নাম বাবর আজম। ফর্ম নেই, রান নেই, সমালোচনা যেন পিছুই ছাড়ছে না পাকিস্তানি এই ব্যাটসম্যানের। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে সতীর্থ ও অধিনায়ক সালমান আলী আগা ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন বাবরের সামনে। সাফ জানিয়ে দিলেন, বাবরকে নিয়ে অহেতুক কাটাছেঁড়া বন্ধ করার সময় এসেছে।
২০২৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে ঘরের মাঠে অনুশীলন ক্যাম্প শুরু করেছে পাকিস্তান। গত রোববার ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করার পরই প্রশ্নটা আবার উঠেছিল, অফ-ফর্মে থাকা বাবর আজমকে কেন টি-টুয়েন্টি সিরিজে রাখা হলো?
সেই প্রশ্নে যখন পাকিস্তান ক্রিকেট সরগরম, সে সময়ই সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন সালমান। লাহোরে আজ সংবাদ সম্মেলনে সালমান বলেছেন, ‘আশা করি এমন একটা সংবাদ সম্মেলন পাব, যেখানে বাবরকে নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না। দলে তো আরও ১৪ জন খেলোয়াড় আছে, অন্য ব্যাটসম্যানরাও আছে, তাদের নিয়ে ভাবুন, তাদের নিয়ে কথা বলুন। ওকে ওর মতো ব্যাটিং করতে দিন।’
সর্বশেষ এক বছরে বাবর ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন ১৭টি, ৫৪৪ রান করেছেন মাত্র ৩৪ গড়ে। যেখানে তাঁর ক্যারিয়ার গড় ৫৩.৭২। এই সময়ে ৮টি টি-টুয়েন্টিতে তাঁর রান ২০৬, স্ট্রাইক রেট মাত্র ১১৪.৪৪। সম্প্রতি বিগ ব্যাশে সিডনি সিক্সার্সের হয়ে ১১ ইনিংসে করেছেন মাত্র ২০২ রান, স্ট্রাইক রেট ছিল ১০৩.০৬।
বিশেষ করে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বিগ ব্যাশে বাবরের এমন পারফরম্যান্স নিয়েই সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে এখন। এমনকি এক ম্যাচে তাঁকে স্ট্রাইক থেকে দূরেও রেখেছিলেন সিডনির আরেক ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথ। এ নিয়ে স্মিথ–বাবরের সম্পর্কও কিছুটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।
তবে এসব নিয়ে সালমানের কথা, ‘বিগ ব্যাশে হয়তো ওর দল যেমনটা চেয়েছিল, ও তেমন খেলতে পারেনি। কিন্তু আমাদের হয়ে ও দারুণ খেলছে। ও নিজের দায়িত্বটা ঠিকঠাক পালন করছে। বিগ ব্যাশে কী হলো না হলো, তাতে আমার কিচ্ছু যায়–আসে না।’
সালমানের মতে, বড় মঞ্চে অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে বাবরই হতে পারেন পাকিস্তানের তুরুপের তাস। তিনি বিশ্বাস করেন, পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপ জেতে, তবে সেখানে বাবরের একটা বড় ভূমিকা থাকবে এবং বাবর নিজেও সেটা জানেন।
বাবরকে নিয়ে শুধু নিজের দলেই নয়, মুগ্ধতা আছে প্রতিপক্ষ দলেও। অস্ট্রেলিয়ার টি-টুয়েন্টি অধিনায়ক মিচেল মার্শ যেমন বললেন, ‘বাবর দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের হয়ে বিশ্বমানের ব্যাটিং করে আসছে। আমরা ওকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি ব্যাটসম্যান হিসেবে। বিশেষ করে এই কন্ডিশনে ও বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।’
আগামীকাল গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে সিরিজের প্রথম টি-টুয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। তবে প্রথম ম্যাচে টস করতে নামবেন না মিচেল মার্শ। তাঁর বদলে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন ট্রাভিস হেড। মার্শ এবং উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান জশ ইংলিস আজই পাকিস্তানে পৌঁছেছেন। রোববার পার্থ স্করচার্সকে রেকর্ড ষষ্ঠ বিগ ব্যাশ শিরোপা জিতিয়ে আসার ক্লান্তির কারণেই প্রথম ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাঁদের।