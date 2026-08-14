তানজিদের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশের দাপট দেখুন ১৫ ছবিতে
খেলা ডেস্ক
প্রথম দিনের মতো টেস্টের দ্বিতীয় দিনেও দাপট দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ডারউইনে আজ সেঞ্চুরি পেয়েছেন ওপেনার তানজিদ হাসান, নাজমুল হোসেনের ব্যাট থেকে এসেছে ৮৪ রান। এমন দিনের গল্প দেখুন ছবিতে।
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