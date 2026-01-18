ভারতের বিপক্ষে কোথায় হারল বাংলাদেশ

২৪তম ওভারের পঞ্চম বল। বিহান মালহোত্রার বলে আউট হন শেখ পারভেজ। বাংলাদেশের রান তখন ৪ উইকেটে ১২৪। উইকেটে ছিলেন ফিফটি করা অধিনায়ক আজিজুল হাকিম ও নতুন ব্যাটসম্যান রিজান হোসেন।
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটা তখনো বাংলাদেশের নাগালেই, ডিএলএস মেথডেও এগিয়ে ৫ রানে। তবে সব হিসাব–নিকাশ বদলে যায় অধিনায়ক আজিজুল আউট হয়ে গেলে। শেষে ৫.৩ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ গ্রুপ পর্বের ম্যাচটা হেরে যায় ১৮ রানে। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ অধিনায়ক আজিজুল তাঁর আউটকেই মোড়ঘোরানো মুহূর্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন।
৫১ রান করা আজিজুল স্পিনার খিলান প্যাটেলের একটি ফুলটসে লং অনে ক্যাচ দেন। এই শটকেই বাংলাদেশ অধিনায়ক ম্যাচ হারের কারণ বলে মনে করছেন। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণীতে কোথায় ম্যাচ ফসকে গেল জিজ্ঞাসায় তিনি বলেছেন, ‘আমার শটটার কারণেই হেরেছি। ভালো ব্যাটিং করছিলাম, এটা আমার জন্য শিক্ষণীয় হলো। ম্যাচ শেষ করার দায়িত্ব আমারই ছিল। আমি সেরাটা দিয়েও পারিনি। ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ সব সময়ই কঠিন হয়, এখান থেকে আমরা শিক্ষা নেব।’
বুলাওয়েতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারত আগে ব্যাট করে ৪৮.৪ ওভারে ২৩৮ রানে অলআউট হয়। তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ ১৭.২ ওভারে ২ উইকেটে ৯০ রান তোলার পর আবারও বৃষ্টিতে খেলা হয়ে যায়।
দীর্ঘ বিরতির পর খেলা শুরু হলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৯ ওভারে ১৬৫। অর্থাৎ হাতে থাকা ১১.৪ ওভারে (৭০ বল) ৭৫ রান দরকার ছিল আজিজুলদের। কিন্তু মাত্র ৪০ রানের মধ্যে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে হারের হতাশায় মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশের যুবাদের।
এমন হার নিয়ে আজিজুল বলেন, ‘এমন হার আমাদের জন্য হতাশার। আমরা একটি স্টাম্পিং ও কিছু ক্যাচ ছেড়েছি। এরপরও ডিএলএসএলে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। জয়-পরাজয় বিষয় নয়, ম্যাচ থেকে কতটা শিখলাম, সেটাই বড়। আল ফাহাদের বোলিং নিয়ে আমি গর্বিত, সে তার সামর্থ্য দেখিয়েছে, নিজেকে চিনিয়েছে।’ পেসার ফাহাদ বল হাতে ৫ উইকেট নেন।
গতকাল টসের সময় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরার ও ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আয়ুশ মাত্রের মধ্যে করমর্দন হয়নি। নিয়মিত অধিনায়ক আজিজুল অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাংলাদেশের হয়ে টসে উপস্থিত ছিলেন জাওয়াদ।
পরে ম্যাচ চলার সময়ই বিসিবি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, বাংলাদেশ অধিনায়কের দিক থেকে করমর্দন না করা ‘সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত’ এবং ‘সাময়িক অসাবধানতা’র ফল ছিল। ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়েরা একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মাঠ ছাড়েন।
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ ২০ জানুয়ারি, প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড।