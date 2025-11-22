পার্থে প্রথম তিন ইনিংসেই রানহীন ওপেনিং জুটি, টেস্ট ক্রিকেটে এমন ঘটনা আর নেই

পার্থ টেস্টে যা চলছে, তাতে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসেও এমন কিছু দেখার পক্ষে হয়তো কেউ কেউ বাজিও ধরে ফেলেছেন!
অ্যাশেজের এই প্রথম টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনে এখন পর্যন্ত তৃতীয় ইনিংসের খেলা চলছে। ইংল্যান্ড ব্যাটিং করতে নেমেছে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে। সেখানে তাদের ওপেনার জ্যাক ক্রলি ফিরেছেন ইনিংসের পঞ্চম বলেই। ইংল্যান্ড তখনো স্কোরবোর্ডে রান তুলতে পারেনি। পার্থ টেস্টে চোখ রাখা দর্শকদের কাছে দৃশ্যটি মোটেও অপরিচিত নয়। ম্যাচের আগের দুটি ইনিংসেও তো একই কাণ্ড ঘটেছে।
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ওপেনিং জুটিতে রান তোলার আগেই ওপেনার জ্যাক ক্রলিকে হারায়। এরপর অস্ট্রেলিয়াও তাদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ওপেনিং জুটিতে রান তোলার আগেই হারায় জ্যাক ওয়েদারাল্ডকে।
অর্থাৎ পার্থ টেস্টে প্রথম তিন ইনিংসেই ওপেনিং জুটি রান করতে পারেনি। টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৮ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম।
মিচেল স্টার্কের অবদানই তাতে বেশি। গতকাল টেস্টের প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে পঞ্চম বলেই তুলে নেন ওপেনার ক্রলিকে। ৬ বল খেলে বেচারা শূন্য রানে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট হন। এরপর অস্ট্রেলিয়া ওপেনার ওয়েদারাল্ডকে ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই এলবিডব্লু করেন ইংল্যান্ড পেসার জফরা আর্চার। আজ আবারও ক্রলিকে ইনিংসের পঞ্চম বলে আউট করার পথে দুর্দান্ত এক ক্যাচ নেন স্টার্ক।
ক্রলি একটু ‘পুশ’ করে খেলায় বলটা উঠে গিয়েছিল। স্টার্ক বোলিংয়ের ফলো-থ্রুতেই তাঁর বাঁ দিকে ডাইভ দিয়ে এক হাতে ক্যাচটি নেন, অর্থাৎ ইংল্যান্ডের দুই ইনিংস মিলিয়ে ১১ বল খেলে ‘পেয়ার’ পেলেন ক্রলি। ১৯৯৯ সালে জোহানেসবার্গে মাইকেল আথারটনের পর ছেলেদের টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ওপেনার হিসেবে পেয়ার পেলেন ক্রলি।
আর স্টার্ক? টেস্ট ইনিংসের প্রথম ওভারে এ নিয়ে ২৫ উইকেট নিলেন এই বাঁহাতি পেসার।