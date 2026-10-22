১৫ বলে ৪২*, ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভারতকে জেতালেন নমন ধীর

২২৬ রানের লক্ষ্য। শুরুটা এমন যে মনে হচ্ছিল, সহজেই জিতে যাবে ভারত। কিন্তু মাঝের ওভারে হঠাৎ ছন্দপতন, একের পর এক উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ার শঙ্কা। সেখান থেকে শেষ দিকে নমন ধীরের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে জয় তুলে নিয়েছে ভারত। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি–টুয়েন্টিতে ২ বল হাতে রেখে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে সফরকারীরা।
ভারতের জয়ে বড় অবদান নমন ধীরের। মাত্র ১৫ বলে ৪২ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৩টি চার ও ৪টি ছক্কা। শেষ দিকে শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে তাঁর জুটি ভারতকে জয়ের পথে ফেরায়। এর আগে ২২৫ রান তাড়ায় পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারেই ৯৪ রান তুলে ফেলে ভারত। সঞ্জু স্যামসন ও অভিষেক শর্মার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে তখন জয়টা সহজই মনে হচ্ছিল।
স্যামসন ২৬ বলে ৬৮ রান করে আউট হওয়ার পর ম্যাচের চিত্র বদলে যায়। তিলক বর্মা ও ঈশান কিষানও বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। নিউজিল্যান্ডের দুই স্পিনার মিচেল স্যান্টনার ও মাইকেল ব্রেসওয়েল মাঝের ওভারগুলোতে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে ভারতকে চাপে ফেলে দেন। একপর্যায়ে শেষ ৪ ওভারে ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪৯ রান। সেখান থেকে নমন ধীরের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ভারত। অধিনায়ক আইয়ার করেন ২৮ বলে ৪২ রান।
এর আগে প্রথমে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২২৫ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। গ্লেন ফিলিপস খেলেন ৪০ বলে ৮২ রানের ইনিংস। শেষ দিকে বেভন জ্যাকবসের ১৬ বলে ৩১ রান দলটির রান নিয়ে যায় দুই শর ওপারে। ভারতের হয়ে বল হাতে নেওয়া পাঁচ বোলারই ন্যুনতম ৪০ রান করে দিয়েছেন, যা দেশটির জন্য প্রথম।
তবে দিন শেষে ভারতকে হাসি ফিরিয়ে দিয়েছেন ব্যাটসম্যানেরা। কিউইদের বিপক্ষে জয়টি আন্তর্জাতিক টি–টুয়েন্টিতে তাদের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। চলতি বছরই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২০৯ রান তাড়া করে জিতেছিল ভারত। আর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টুয়েন্টিতে সফল রান তাড়ার তালিকায় এই ম্যাচ দ্বিতীয় স্থানে। ২০১৮ সালে অকল্যান্ডে ২৪৪ রান তাড়া করে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।