নোয়াখালীর টানা ৬ হার: সমর্থকদের মতো কষ্টে আছেন সৌম্যরাও

নোয়াখালী থেকে সিলেটের দূরত্ব প্রায় ৩০০ কিলোমিটার। লম্বা এই পথ পাড়ি দিয়েই বাস ভরে মানুষ এসেছেন নোয়াখালী এক্সপ্রেসকে সমর্থন দিতে। প্রতি ম্যাচেই অবশ্য তাঁদের ফিরতে হচ্ছে হতাশা নিয়ে।
এবারের বিপিএলে টানা ৬ ম্যাচে হেরেছে নোয়াখালী এক্সপ্রেস। আজই প্রথম ব্যাট হাতে তারা দেড় শ পেরিয়েছিল। তবু রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের কাছে ৪ উইকেট হেরে গেছে তারা। সমর্থকদের এই মন খারাপ বুঝতে পারছেন নোয়াখালীর ক্রিকেটার সৌম্য সরকারও।
রাজশাহীর বিপক্ষে আজ ফিফটি করা এই ব্যাটসম্যান ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘তাদের জন্য তো খারাপ লাগে। আমাদের খারাপ লাগাটা তারা দেখছে কি না জানি না। আমরাও চেষ্টা করছি তাদের খুশি করার জন্য, ব্যর্থ হচ্ছি। তাদের কাছে আমরা সরিই বলব যে তারা এত কষ্ট করে খেলা দেখতে আসে; কিন্তু আমরা জিততে পারছি না।’
এবারের বিপিএলেই প্রথমবারের মতো খেলছে নোয়াখালী নামের কোনো দল। ৬ ম্যাচের সবগুলোতেই হেরে যাওয়ায় দলটির প্লে অফে খেলার সম্ভাবনা এখন নেই বললেই চলে। অবশ্য প্লে অফ তো পরের চিন্তা, আপাতত একটা ম্যাচ জয়ই নোয়াখালীর জন্য বড় অর্জন হতো। সৌম্যও ভাবছেন একটা জয়ের কথাই। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের এখন মূল চিন্তা একটা ম্যাচ আগে জিততে হবে। জেতার ছন্দটা নিয়ে আসতে হবে। তারপরেরটা পরে চিন্তা।’
কেন এমন ব্যর্থতা? সেই কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সৌম্য বলেছেন, ‘আমাদের ব্যাটসম্যানরা ও রকমভাবে ক্লিক করতে পারেনি। প্রতি ম্যাচেই পাওয়ার প্লেতে ৩টা করে উইকেট চলে গেছে। রান না হওয়ার এটা একটা বড় কারণ।’
সৌম্য আরও বলেন, ‘শেষ যে কয়েকটা ম্যাচে আমি খেলেছি, দেখেছি সবাই একটা ম্যাচ জেতার জন্য অনেক মরিয়া হয়ে আছে। সবাই চেষ্টা করছে এবং সবাই সবার সেরাটা দেওয়ারও চেষ্টা করছে; কিন্তু হয়তো কোনো কারণে আমরা ক্লিক করতে পারছি না।’