রেকর্ড ভাঙার পরও ওয়াসিম আকরামকেই সেরা মনে করেন স্টার্ক

ওয়াসিম আকরামের রেকর্ড এখন মিচেল স্টার্কের।

ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিনে আকরামের গড়া বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড ভেঙেছেন স্টার্ক

পাকিস্তান কিংবদন্তি আকরামের উইকেট যেখানে ৪১৪টি, সেখানে স্টার্কের এখনো ৪১৮টি। আকরামকে ছাড়িয়ে গেলেও স্টার্ক অবশ্য নিজেকে তাঁর সমকক্ষ ভাবছেন না। তিনি এখনো মনে করেন আকরামই সেরা বাঁহাতি পেসার।

৬ উইকেট নেওয়া স্টার্ক দিনের খেলা শেষে নিজেকে সেরা বাঁহাতি পেসার ভাবেন কি না, এই প্রশ্নের জবাবে স্টার্ক বলেছেন, ‘না, আমি নিজেকে গ্রেটেস্ট অব অল টাইম বলব না। পরে এসব নিয়ে ভাবব। ওয়াসিম এখনো আমার চেয়ে অনেক ভালো বোলার। আমার কাছে তিনি এখনো বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে শীর্ষে, আর ক্রিকেটের সেরা বোলারদের একজন। তাঁর পাশে আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে, এটা ভালো। তবে আমি শুধু চেষ্টা করে যাব।’

যাঁর রেকর্ড স্টার্ক ভেঙেছেন, সেই ওয়াসিম আকরামও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্টার্ককে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। তিনি বলেছেন এভাবে, ‘সুপার স্টার্ক! তোমার জন্য গর্ব হচ্ছে। দারুণ পরিশ্রম তোমাকে আলাদা করেছে। আমার উইকেটসংখ্যা তুমি ছাড়িয়ে যাবে, এটা সময়ের ব্যাপারই ছিল। আমি আনন্দের সঙ্গে এই রেকর্ড তোমাকে তুলে দিলাম। আরও ভালো করো। ক্যারিয়ারে নতুন নতুন পালক যোগ করো।’

এবারের অ্যাশেজে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন স্টার্ক। সিরিজে এখন পর্যন্ত ১১.৫০ গড়ে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। ৩৫ বছর বয়সী এই পেসার এই ইনিংসেই নিয়েছেন ছয় উইকেট। চলতি বছরে তাঁর বোলিং গড় নেমে এসেছে ১৫.২০, যা তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা।

