টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে থাকছেন দুই বাংলাদেশি আম্পায়ার

এবারের টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে যাচ্ছে না বাংলাদেশ। তবে টুর্নামেন্টে থাকছেন দুজন বাংলাদেশি আম্পায়ার। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ অফিশিয়ালদের তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। সেই তালিকায় আছেন এলিট প্যানেলের আম্পায়ার শরফুদ্দৌল্লা ইবনে শহীদ ও আইসিসি আন্তর্জাতিক প্যানেলের গাজী সোহেল।
এর আগেও বিশ্বকাপের ম্যাচে আম্পায়ারিংয়ের অভিজ্ঞতা আছে শরফুদ্দৌল্লার। আইসিসির এলিট প্যানেলে জায়গা পাওয়া একমাত্র বাংলাদেশি আম্পায়ার তিনি। ৩২ টেস্ট, ১২১ ওয়ানডে ও ৭৫টি টি–টুয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করেছেন শরফুদ্দৌল্লা।
মেয়েদের বিশ্বকাপের ম্যাচ পরিচালনা করলেও এবারই প্রথম গাজী সোহেল ছেলেদের বিশ্বকাপে আম্পায়ারিং করবেন। ৪ টেস্ট, ২১ ওয়ানডে ও ৫৯টি টি–টুয়েন্টিতে আম্পায়রিংয় করেছেন গাজী সোহেল।
নিরাপত্তা শঙ্কার কারণে এবার ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যায়নি বাংলাদেশ। তবে এর ফাঁকে এ মাসেই শরফুদ্দৌল্লা ভারত–নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আম্পায়ারিং করেছেন। এবার তিনি যাচ্ছেন বিশ্বকাপে।
এবারের বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে ৬ জন ম্যাচ রেফারি ও ২৪ জন আম্পায়ার দায়িত্ব পালন করবেন। কিছু উল্লেখযোগ্য ম্যাচের আম্পায়ার কারা থাকবেন, সেই তালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি।
৭ ফেব্রুয়ারি সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব মাঠে নেদারল্যান্ডস ও পাকিস্তানের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ। এই ম্যাচের মাঠের দুই আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা ও ওয়েন নাইটস। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ। রিচার্ড ইলিংওর্থ ও কুমার ধর্মসেনা ম্যাচটিতে আম্পায়ারিংয়ের দায়িত্বে থাকবেন।
ম্যাচ রেফারি
ডিন কস্কার, ডেভিড গিলবার্ট, রঞ্জন মাদুগালে, অ্যান্ড্রু পাইক্রফট, রিচি রিচার্ডসন ও জাভাগাল শ্রীনাথ।
আম্পায়ার
রোল্যান্ড ব্ল্যাক, ক্রিস ব্রাউন, কুমার ধর্মসেনা, ক্রিস গ্যাফানি, অ্যাড্রিয়ান হোল্ডস্টক, রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ, রিচার্ড কেটলবরো, ওয়েইন নাইটস, ডনোভান কচ, জয়ারামন মাদানগোপাল, নিতিন মেনন, স্যাম নোগাস্কি, কে এন এ পদ্মনাভান, আল্লাহউদ্দিন পালেকার, আহসান রাজা, লেসলি রেইফার, পল রেইফেল, ল্যাংটন রুসেরে, শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ, গাজী সোহেল, রডনি টাকার, অ্যালেক্স ওয়ার্ফ, রবীন্দ্র উইমালাসিরি ও আসিফ ইয়াকুব।