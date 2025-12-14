আইপিএল নিলাম: দলগুলোর বাজেট কত, কিনতে পারবে কতজন

২০২৬ আইপিএলের নিলাম আগামী পরশু। আবুধাবিতে হতে যাওয়া এবার নিলাম হবে ছোট পরিসরে, মানে মিনি নিলাম হবে এবার। বেশির ভাগ দলই তাদের পছন্দের খেলোয়াড় ধরে রেখেছে অথবা ট্রেড করে দলে নিয়েছে।
এরপরও নিলামে দলগুলো ঘাটতি পূরণের পরিকল্পনা নিয়ে নামবে। খেলোয়াড় রিটেইন ও ট্রেড করার পর আইপিএলের কোন দলের কাছে মোট বাজেটের এখনো কত অর্থ আছে? কতজন করে খেলোয়াড় তারা কিনতে পারবে? এর মধ্যে বিদেশি কতজন?
এবারের নিলামে সবচেয়ে বড় বাজেট নিয়ে নামবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাদের হাতে আছে ৬৪ দশমিক ৩০ কোটি রুপি। ৬ বিদেশি খেলোয়াড়সহ তারা মোট খেলোয়াড় কিনতে পারবে ১৩ জন। সবচেয়ে কম রুপি আছে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের, ২ কোটি ৭৫ লাখ। ১ বিদেশিসহ তারা খেলোয়াড় কিনতে পারবে ৬ জন।