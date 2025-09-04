ফখরের ছন্দে ফেরার ম্যাচে পাকিস্তানের জয়

১১.৩ ওভারে ৮০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে পাকিস্তান। সেখান থেকে স্কোরবোর্ডে আর কত রান তুলতে পারবে-এমন হিসাবই শুরু হয়েছিল। কিন্তু দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে যান অনেক দিন ধরে ছন্দহীন ফখর জামান। দারুণ এক ফিফটি করে পাকিস্তানকে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭১ রান এনে দেন তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা ফখর।
ফখরের এই ইনিংসে ভর করেই ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালের আগে খেলা শেষ ম্যাচ আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৩১ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। ইনিংসের ১০.৫ ওভার পর্যন্ত মাত্র একটি উইকেট হারালেও টি-টোয়েন্টির চাহিদা পূরণ করে দ্রুত রান তুলতে পারেননি আরব আমিরাতের ব্যাটসম্যানরা। প্রথম ১০.৫ ওভারে তারা ১ উইকেটে করতে পেরেছে ৭২ রান।
১৭২ রানের জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমে আরব আমিরাত শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেটে তুলতে পেরেছে ১৪০ রান। চারটি করে চার ও ছয়ে ৫১ বলে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেছেন আলিশান শরাফু। পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন আবরার আহমেদ। ৪ ওভার বোলিং করে মাত্র ৯ রান দিয়েছেন তিনি।
এর আগে টসে জিতে শারজায় ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা আশানুরূপ করতে পারেনি পাকিস্তান। প্রথম ১৫ ওভারে ৯৭ রান তোলে পাকিস্তান। কিন্তু শেষ ৫ ওভারে ফখর ও মোহাম্মদ নেওয়াজের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ৭৪ রান তোলে তারা।
শেষ দুই ওভারে ফখর এ নেওয়াজ মিলে তুলেছেন ৪২ রান। ১৯ তম ওভারে ২০ রানের মধ্যে নেওয়াজ নিয়েছেন ১৯ রান। আর শেষ ওভারে একাই ২২ রান নিয়েছেন ফখর। ৪৪ বলে ১০টি চার ও দুই ছয়ে ৭৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন ফখর। আর নেওয়াজ ২৭ বলে ৩ চার ও দুই ছয়ে করেছেন অপরাজিত ৩৭ রান।
ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে অবিচ্ছিন্ন থেকে দুজনে মিলে তুলেছেন ৯১ রান, যেটা ষষ্ঠ উইকেটে টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের রেকর্ড। ফখর ও নেওয়াজ ভেঙেছেন ইফতিখার আহমেদ ও শাদাব খানের ৮২ রানের রেকর্ড।