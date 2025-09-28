এশিয়া কাপের প্রাইজমানি: কত টাকা পাবে ভারত ও পাকিস্তান

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি, এবারের এশিয়া কাপের ফাইনাল এমনিতেই ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য চরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারানোর একটা বাড়তি আনন্দ তো আছেই, পাশাপাশি ফাইনালের দুই দলের জন্য থাকছে মোটা অঙ্কের প্রাইজমানি। বিশ্বকাপের মতো এত বেশি নয়। তবে আগের চেয়ে এবারের এশিয়া কাপের প্রাইজমানি বেড়েছে বেশ।
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এখনো এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। তবে আয়োজক কমিটির সূত্রের বরাত দিয়ে ইকোনমিক টাইমস জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন দল এবার ৩ লাখ ডলার বা প্রায় ৩ কোটি ৬৪ লাখ টাকা পাবে। আর রানার্সআপ দল পাবে ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার বা প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।
২০২৩ সালের সর্বশেষ এশিয়া কাপ হয়েছিল ওয়ানডে সংস্করণে। সেই আসরের চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছিল ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এর আগের বছর, ২০২২ সালে চ্যাম্পিয়নদের প্রাইজমানি ছিল ২ লাখ ডলার। এবার এশিয়া কাপে সেই অঙ্কটা বেশ বেড়েছে। এতে বোঝা যায়, টুর্নামেন্টের গুরুত্ব ও বাণিজ্যিক মূল্য দিনকে দিন বাড়ছে।
আজ রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ২৮ হাজার দর্শক-ঠাসা গ্যালারির সামনে প্রথমবারের মতো ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে এশিয়া কাপ ফাইনালে।