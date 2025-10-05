নারী বিশ্বকাপেও হাত মেলাননি ভারত ও পাকিস্তান অধিনায়ক

ছেলেদের মতো মেয়েদের ক্রিকেটেও পাকিস্তান অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক।
আজ কলম্বোয় নারী বিশ্বকাপের লিগ পর্বের খেলায় টসের সময় ভারত অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর ও পাকিস্তান অধিনায়ক ফাতিমা সানাকে একে অপরের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায়নি।
গত সপ্তাহে শেষ হওয়া ছেলেদের এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান তিনবার মুখোমুখি হলেও একবারও দুই অধিনায়ক হাত মেলাননি। ম্যাচের পর দুই দলের খেলোয়াড়দের হাত মেলানোর রীতির অনুসরণও দেখা যায়নি।
এই হাত না মেলানোর বিষয়টি অবশ্য ভারতের দিক থেকেই এসেছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।
পরে জানা যায়, ভারত ক্রিকেট দল ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, দুই অধিনায়ক হাত মেলাবেন না। এ নিয়ে এশিয়া কাপজুড়ে জলঘোলা হয়েছে অনেক।
ছেলেদের পর মেয়েদের ক্রিকেটেও ভারত একই অবস্থান বজায় রাখবে বলে দুই দিন আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। বলেছিলেন, ‘শত্রুভাবাপন্ন দেশটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একই রকম আছে, কোনো পরিবর্তন হয়নি।’
আজ টসে জিতেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক সানা। বেছে নিয়েছেন বোলিং। পাকিস্তান তাদের আগের ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটে হেরেছে। বিপরীতে ভারত ৫৯ রানে (ডিএলএস) জিতেছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।