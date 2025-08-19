অস্ট্রেলিয়ায় নুরুলদের দ্বিতীয় জয়, আফিফের টানা তৃতীয় ‘ফোরটি’

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে সব ম্যাচে মারারা ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ২ নম্বর মাঠে খেললেই পারত বাংলাদেশ ‘এ’ দল! টুর্নামেন্টে এ মাঠে দুটি ম্যাচ খেলেই দুটিতেই জিতেছে নুরুল হাসানের দল। পাশের মাঠ টিআইও স্টেডিয়ামের খেলা দুটি ম্যাচেই আবার হেরেছে বাংলাদেশ ‘এ’।
আজ টুর্নামেন্টে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচটি ‘এ’ দল খেললে ২ নম্বর মাঠে। নর্দার্ন টেরিটরি স্ট্রাইককে ২২ রানে হারিয়ে দ্বিতীয় জয় পেল এ মাঠেই নেপাল জাতীয় দলকে হারানো ‘এ’।
আজ সামনে থেকেই দলের জয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক নুরুল হাসান। ২৩ বলে ৩৫ রান করার পর উইকেটের পেছনে ২টি ক্যাচ নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন নুরুল। বাংলাদেশ ‘এ’ করেছিল ৪ উইকেটে ১৭২ রান। নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইক ৭ উইকেটে করতে পারে ১৫০ রান।
ঝোড়ো সূচনাই করেছিল বাংলাদেশ ‘এ’। মোহাম্মদ নাঈম ও জিশান আলমের উদ্বোধনী জুটিতে ৩.২ ওভারেই উঠে যায় ৫৫ রান। ১১ বলে ২৫ রান করে নাঈমের বিদায়ে ভাঙে জুটি। এরপর সাইফ হাসান (১০ বলে ৩) ও জিশান আলম (২৩ বলে ৩০ রান) দ্রুত বিদায় নিলে রানের চাকা মন্থর হয়ে যায়।
৭৭ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর নুরুল ও আফিফ হোসেন চতুর্থ উইকেটে ৩৩ বলে ৪৩ রান যোগ করেন। নুরুল আউট হওয়ার পর ইয়াসির আলীকে (১৩ বলে ২২) নিয়ে শেষ ৩১ বলে ৫২ রান যোগ করেন আফিফ। আগের দুই ম্যাচে ৪৮ ও ৪২ রানে অপরাজিত থাকা আফিফ হোসেন অপরাজিত ছিলেন ৪১ রানে (৪০ বল)।
বাংলাদেশের পেসাররা এরপর দলকে ভালো সূচনা এনে দেন বোলিংয়ে। হাসান মাহমুদ জেইক ওয়েদারাল্ডকে ফেরানোর পর রিপন মণ্ডল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ডার্সি শর্টকে ও তোফায়েল আহমেদ স্যাম এল্ডারকে ফিরিয়ে নর্দান টেরিটরির স্কোরটাকে ৩৪/৩ বানিয়ে দেন।
সেখান থেকে কনর ক্যারল ও জর্ডান সিল্ক ৮২ রান যোগ করেন চতুর্থ উইকেটে। বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান ৩০ বলে ৪৩ রান করা ক্যারলকে ফিরিয়ে ভাঙেন জুটি। ৪১ বলে ৪৮ করা সিল্কের উইকেটটিও পেয়েছেন রাকিবুল। ১৪.১ ওভারে ১১৪ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলা নর্দার্ন টেরিটরি এরপর শুধু ব্যবধানই কমাতে খেলেছে। রাকিবুল ছাড়াও ২টি করে উইকেট নিয়েছেন হাসান মাহমুদ ও তোফায়েল আহমেদ।
বৃহস্পতিবার নিজেদের পঞ্চম ম্যাচে বাংলাদেশ ‘এ’ দলের প্রতিপক্ষ মেলবোর্ন স্টারস একাডেমি।
বাংলাদেশ ‘এ’: ২০ ওভারে ১৭২/৪ (আফিফ ৪১*, নুরুল ৩৫, জিশান ৩০, নাঈম ২৫, ইয়াসির ২২*; মেনজিস ২/৪৩)।নর্দান টেরিটরি স্ট্রাইক: ২০ ওভারে ১৫০/৭ (সিল্ক ৪৮, ক্যারল ৪৩; রাকিবুল ২/২২, হাসান ২/২৩, তোফায়েল ২/২৬)।ফল: বাংলাদেশ ‘এ’ ২২ রানে জয়ী।ম্যান অব দ্য ম্যাচ: নুরুল হাসান।