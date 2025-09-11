উইকেট নেওয়ার পর সিলসকে ঘিরে সাকিবদের উল্লাস।
ক্রিকেট

লো স্কোরিং ম্যাচ জিতল সাকিবের দল

খেলা ডেস্ক

বোলিংয়ে ৪ ওভারে ২৮ রানে নেন ১ উইকেট। ব্যাটিংয়ে ২ বলে করেন ১ রান। গায়ানা অ্যামাজনের বিপক্ষে আজ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সাকিব আল হাসানের পারফরম্যান্স।

ব্যাটিং ভালো হয়নি, তবে টি-টোয়েন্টি বিবেচনায় বোলিংটা ভালোই। কিন্তু ম্যাচ বিবেচনায় আবার খুব একটা ভালোও বলা যাবে না। কারণ, গায়ানা ও অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের এই ম্যাচে দুই দল মিলেই রান তুলেছে ২০২।

প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে ৯৯ রানের অলআউট হয় গায়ানা। ১৯.১ ওভারে সেই রান তাড়া করে ৪ উইকেটের জয় পেয়েছে সাকিবের অ্যান্টিগা।

১০০ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে ইনিংসের প্রথম ৪ ওভারেই চার উইকেট হারায় অ্যান্টিগা। চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে সাকিব যখন মঈন আলীর বলে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন, তখন অ্যান্টিগার রান ৪.১ ওভারে ৪ উইকেটে ২৪। ইনিংসের একপর্যায়ে ৬৫ রানে ৬ উইকেট হারায় দলটি। তবে ওপেনার আমির জাঙ্গু ছিলেন।

৫১ রানে অপরাজিত থাকেন আমির।

৫৭ বলে তাঁর ৫১ রানের ওয়ানডে ইনিংসেই মূলত জয় পায় অ্যান্টিগা। সপ্তম উইকেটে ফ্যাবিয়ান অ্যালেনকে নিয়ে ৩৫ বলে ৩৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে ম্যাচ জেতান আমির।

গায়ানাকে ৯৯ রানের গুটিয়ে দেওয়ার মূল নায়ক ফ্যালকনসের পেসার জেইডেন সিলস। ৩.১ ওভারে ১৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরাও সিলস। পাকিস্তানি লেগ স্পিনার উসামা মির ১৭ রানে নেন ৩ উইকেট। সাকিব গুড়াকেশ মোতির উইকেটটি নেন।

টুর্নামেন্টে এটি সাকিবের দলের পঞ্চম জয়। ১০ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় ফ্যালকনস।

সংক্ষিপ্ত স্কোরগায়ানা: ১৮.১ ওভারে ৯৯ ( হোপ ২৬, স্যামসন ১৯; সিলস ৪/১৫, মির ৩/১৭)অ্যান্টিগা: ১৯.১ ওভারে ১০৩/৬ ( আমির ৫১*, ইমাদ ১৬; তাহির ২/২৭, মঈন ২/১০)ফল: অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস ৪ উইকেটে জয়ী।ম্যাচসেরা: জেইডেন সিলস।
