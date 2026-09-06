পাকিস্তান দলে অধিনায়ক বাবরের কর্তৃত্ব আছে কি—প্রশ্ন সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়কের

শুধু মাঠে নয়, ভালো অধিনায়ক নেতৃত্ব দেন মাঠের বাইরেও। দল নির্বাচন থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ নানা সিদ্ধান্তে তাঁর মতামতের গুরুত্ব থাকে। পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম সেই ভূমিকা কতটা পালন করতে পারছেন, এবার সেই প্রশ্নই তুলেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল আথারটন।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তৃতীয় টেস্টের আগে পাকিস্তান দলে বড় পরিবর্তন এসেছে। আর সেই পরিবর্তনই সামনে এনেছে বাবরের নেতৃত্বের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন। দলের এত বড় রদবদলে অধিনায়কের মতামত কতটা গুরুত্ব পেয়েছে, সেটিই এখন আলোচনায়।
সিরিজের প্রথম দুই টেস্টেই বড় ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। হেডিংলিতে ইনিংস ও ১০৩ রানে জিতেছে ইংল্যান্ড। এরপর লর্ডসে ১৯৪ রানের জয় তুলে নিয়ে দুই ম্যাচেই সিরিজ নিশ্চিত করেছে স্বাগতিকেরা।
এরপরই দলে বড় রদবদল এনেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। মোহাম্মদ রিজওয়ান, সালমান আলী আগা ও ইমাম-উল-হকসহ সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। কোচিং স্টাফেও এসেছে পরিবর্তন। প্রধান কোচ সরফরাজ আহমেদ ও বোলিং কোচ উমর গুলকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় ও শেষ টেস্টে পাকিস্তানের দায়িত্ব নিয়েছেন সাদা বলের কোচ মাইক হেসন। এজবাস্টনে ম্যাচটি শুরু হবে ৯ সেপ্টেম্বর।
এমন পরিস্থিতিতেই বাবরের কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আথারটন। স্কাই স্পোর্টস ক্রিকেট পডকাস্টে পিসিবির সিদ্ধান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর মতে, এভাবে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফে পরিবর্তন আনলে দীর্ঘ মেয়াদে দলের ক্ষতি হতে পারে, ‘এ ধরনের পরিবর্তনে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতি হবে। খেলোয়াড়দের এভাবে পরিচালনা করা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি করার কোনো পথ এটি নয়। বাবর আজমের মতো একজন অধিনায়কের জন্য এটি ভয়াবহ পরিস্থিতি। এই দলে বাবর বা পাকিস্তানের অন্য কোনো অধিনায়কের আসলে কতটা কর্তৃত্ব আছে?’
আধুনিক ক্রিকেটে অধিনায়কের হাতে আগের মতো সর্বময় ক্ষমতা থাকে না—এ কথা স্বীকার করেছেন আথারটন। তবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অধিনায়কের যথেষ্ট ভূমিকা থাকা উচিত বলে মনে করেন তিনি, ‘এখনকার দিনে অধিনায়ক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন। ৩০ বছর আগের মতো পরিস্থিতিও নেই। তখন অধিনায়কেরাই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন। তবে একটি দলের ভেতরে অধিনায়কের কিছুটা কর্তৃত্ব থাকতেই হবে।’
এ অবস্থায় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন বাবর। ইংল্যান্ড সফরের আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছেন বাবর। এর আগে শান মাসুদ দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন। বাবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে খেলতে পারেননি চোটের কারণে। পরেরটিতে খেললেও দুই ইনিংসেই আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। এর সঙ্গে যোগ করুন দলের বর্তমান পরিস্থিতি!