রাগ করে মাঠ ছাড়লেন খালেদ মাহমুদ, ছাড়তে চান নোয়াখালীর কোচের দায়িত্ব

আজ বেলা দেড়টার দিকে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আসে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বাস। আগামীকাল এখানে শুরু হবে বিপিএল। তাই সব দলেরই অনুশীলনের ঠিকানা এই স্টেডিয়াম।
বাস থেকে নোয়াখালীর ক্রিকেটাররা নেমেছিলেন স্টেডিয়ামের মাঠে। এর মধ্যেই হঠাৎ স্টেডিয়াম ছেড়ে হাঁটা দেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ও নোয়াখালীর প্রধান কোচ খালেদ মাহমুদ।
তাঁকে ঘিরে ততক্ষণে সাংবাদিকদের জটলা তৈরি হয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছেন খালেদ মাহমুদ—এমন প্রশ্ন করতেই বিস্ময়কর উত্তর এল, মাঠ ছেড়ে নাকি চলে যাচ্ছেন!
কিন্তু কেন? শুরুতে উত্তর দিতে চাইছিলেন না খালেদ মাহমুদ। পরে তাঁকে দেখা গেল দলের লজিস্টিক সাপোর্ট নিয়ে ক্ষোভ জানাতে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমি কোনোভাবেই বিপিএল করব না।’
এ সময় নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাঁদের অনুরোধ উপেক্ষা করে নোয়াখালীর সহকারী কোচ তালহা জুবায়েরকে নিয়ে সিএনজিতে করে মাঠ ছেড়ে চলে যান খালেদ মাহমুদ।
খালেদ মাহমুদ এটাও জানান, বিপিএলে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের কোচের দায়িত্বে থাকতে চান না। তাহলে নোয়াখালীর কী হবে—এমন প্রশ্নের উত্তরে খালেদ মাহমুদ বলেন, ‘অনেক কোচ আছে, নিতে পারবে।’