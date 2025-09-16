টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

বাঁচামরার ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। দলে চারটি পরিবর্তন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে খেলা পারভেজ হোসেন, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান। একাদশে ঢুকেছেন সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, তাসকিন আহমেদ ও নাসুম আহমেদ।
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।
রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকউল্লাহ আতাল, করিম জানাত, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবী, গুলবদিন নাইব, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি ও এএম গজনফর।
এশিয়া কাপে আজ বাংলাদেশের বাঁচামরার ম্যাচ। সুপার ফোরে ওঠার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। হারলেই বিদায় নিতে হবে প্রথম পর্ব থেকেই।