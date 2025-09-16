ক্রিকেট

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান: টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ, দলে চারটি পরিবর্তন

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস

বাঁচামরার ম্যাচে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। দলে চারটি পরিবর্তন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচে খেলা পারভেজ হোসেন, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান। একাদশে ঢুকেছেন সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, তাসকিন আহমেদ ও নাসুম আহমেদ।

বাংলাদেশ একাদশ

লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, নাসুম আহমেদ, রিশাদ হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।

আফগানিস্তান একাদশ

রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকউল্লাহ আতাল, করিম জানাত, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবী, গুলবদিন নাইব, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি ও এএম গজনফর।

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান ম্যাচে স্বাগতম

এশিয়া কাপে আজ বাংলাদেশের বাঁচামরার ম্যাচ। সুপার ফোরে ওঠার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে আজ জিততেই হবে বাংলাদেশকে। হারলেই বিদায় নিতে হবে প্রথম পর্ব থেকেই।

