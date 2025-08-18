বুমরা কি খেলবেন এশিয়া কাপে, নির্বাচকদের কী বলেছেন তিনি

যশপ্রীত বুমরার ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ইদানীং নানা রকম কথা হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে। বিশেষ করে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফিতে পাঁচ টেস্টের মাত্র তিনটিতে তাঁকে খেলানোর পর থেকেই আলোচনা, বুমরাকে আসলে কখন, কীভাবে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। এই আলোচনার মধ্যেই চলে এসেছে আসছে এশিয়া কাপে বুমরা খেলবেন কি না, এই প্রসঙ্গও। তবে সর্বশেষ খবর হচ্ছে, বুমরা নাকি নিজেই নির্বাচকদের জানিয়ে দিয়েছেন—টি–টোয়েন্টি এশিয়া কাপে খেলতে তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত।
গত বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ভারতের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে আর খেলেননি বুমরা। ওই বিশ্বকাপে রোহিত শর্মার দলকে শিরোপা জেতাতে বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। ব্রিজটাউনে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৮ রান দিয়ে নিয়েছিল ২ উইকেট।
কিছুদিন আগে শেষ হওয়া অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি সিরিজে পাঁচ টেস্টের তিনটিতে খেলেছিলেন বুমরা, দুইবার নিয়েছেন ইনিংসে ৫ উইকেট। সব মিলিয়ে বল করেছিলেন ১১৯.৪ ওভার, পেয়েছেন ১৪ উইকেট। ওভারে সিরিজের শেষ টেস্টে তাঁকে খেলানো হয়নি। এর পর থেকে প্রশ্ন, বুমরা কি পুরোপুরি ফিট? বিশেষ করে কয়েক মাস আগেই তো তিনি পিঠের চোটে চার মাস মাঠের বাইরে ছিলেন।
আগামী ৯ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হতে যাচ্ছে মহাদেশীয় আসর এশিয়া কাপ, এবার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। সেখানে কি দেখা যাবে বুমরাকে? ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর খবর, ৩১ বছর বয়সী এই পেসার নির্বাচক অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে জানিয়েছেন, তিনি এখন সম্পূর্ণ ফিট। এশিয়া কাপে খেলতে চান।
আগামী মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) মুম্বাইয়ে বসবে আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। তখনই চূড়ান্ত দল ঘোষণা করা হবে। একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, ‘বুমরা নির্বাচকদের জানিয়েছেন, তিনি এশিয়া কাপে খেলার জন্য প্রস্তুত।’
সূত্র জানিয়েছে, এবার এশিয়া কাপ যেহেতু টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে, তাই তাঁকে খেলানো নিয়ে নির্বাচকদেরও খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই। ম্যাচে তাঁকে সর্বোচ্চ ৪ ওভার বল করতে হবে, আর গ্রুপ পর্বে প্রতিটি ম্যাচের মাঝে পাওয়া যাবে ৩-৪ দিন বিশ্রাম। ইংল্যান্ডে নিজের সর্বশেষ টেস্ট খেলার পর থেকে এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম ম্যাচের মাঝে বুমরা প্রায় চল্লিশ দিনের বিরতি পাচ্ছেন—এটাও একটা ভালো দিক।
সূত্র জানিয়েছে, এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দল একটু আগেভাগেই যাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। শুরুতে বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্প করার কথা ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে সরাসরি দুবাই গিয়েই প্রস্তুতি নেওয়া হবে।