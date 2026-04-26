প্রথমবার টেস্ট দলে তানজিদ ও অমিত

প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে সুযোগ পেয়েছেন তানজিদ হাসান ও অমিত হাসান। এই দুজনকে রেখে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটির স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।
আগামী ৮ মে মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু হবে ১৬ মে। সিরিজের দুটি টেস্টই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ।
নাজমুল হোসেন, মাহমুদুল হাসান, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, ইবাদত হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান ও অমিত হাসান।