যেখানে এগিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

জিম্বাবুয়ে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কাতে। অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলেছে ভারতে, এই ওয়াংখেড়েতেই তারা ম্যাচ খেলেছে দুটি। মানে কন্ডিশন সম্পর্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগে থেকেই ধারনা আছে। মুম্বাইয়ে এবারই প্রথম কোনো টি–টুয়েন্টি ম্যাচ খেলছে জিম্বাবুয়ে।
মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে সুপার এইটে নিজেদের প্রথম ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। টস জিতলে বোলিং করতেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপও, টসের পর জানিয়েছেন তিনি।
সুপার এইটের লড়াইয়ে মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও জিম্বাবুয়ে। দুই দলই এই পর্বে এসেছে অপরাজিত থেকে। জিম্বাবুয়ে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার মতো দলকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে।