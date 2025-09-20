ছেলেদের জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচক হলেন হাসিবুল, মেয়েদের সালমা

জাতীয় ক্রিকেট দলের (পুরুষ) নতুন নির্বাচক হয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার হাসিবুল হোসেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বয়সভিত্তিক দলগুলোর নির্বাচকের দায়িত্বে ছিলেন। এখন জাতীয় দলে প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন ও আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি।
এ ছাড়া জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। আজ (শনিবার) বিসিবি কার্যালয়ে সভার পর নতুন দুই নির্বাচক নিয়োগের সিদ্ধান্তের কথা জানান বিসিবি পরিচালক ইফতেখার রহমান।
এ বছরের মার্চে জাতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচকের দায়িত্ব ছেড়ে কোচিংয়ে যোগ দেন হান্নান সরকার। এর পর থেকে গাজী আশরাফ ও রাজ্জাকই নির্বাচকের ভূমিকায় ছিলেন। এখন যোগ হয়েছেন হাসিবুল। ফাস্ট বোলার হিসেবে খেলোয়াড়ি জীবন পার করা হাসিবুল বাংলাদেশ দলের হয়ে ৫ টেস্টে ৬ ও ৩২ ওয়ানডেতে ২৯ উইকেট নিয়েছেন।
১৯৯৭ আইসিসি ট্রফিজয়ী দলের সদস্য ছিলেন হাসিবুল। ওই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের হয়ে ১১ উইকেট নেন হাসিবুল। পরে ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্বকাপ দলের সদস্যও ছিলেন তিনি।
নারী দলের নতুন নির্বাচক সালমা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের শুরুর দিকের খেলোয়াড়দের একজন। দেশের হয়ে ৪৬টি ওয়ানডে ও ৯৫ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন সালমা। ২০১৮ সালে নারী এশিয়া কাপজয়ী দলের অধিনায়কও ছিলেন।
২০২৩ সালের জুলাইয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলা সালমা এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক অবসরের ঘোষণা দেননি। ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এবার জাতীয় দলে কাজ করতে চলেছেন নির্বাচক হিসেবে। নারী দলের নির্বাচক হিসেবে আগে থেকে কাজ করছেন সাজ্জাদ আহমেদ।
সালমার নির্বাচক কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ইফতেখার রহমান সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রথমবারের মতো নারী জাতীয় দলের জন্য নির্বাচক হিসেবে সালমা খাতুনকে যুক্ত করা হয়েছে। আপনারা জানেন, ২০১৪ সালে আইসিসির সেরা বোলার ও অলরাউন্ডার ছিলেন। জাতীয় দলে দীর্ঘদিন অধিনায়কত্ব করেছেন। আমার মনে হয় এটা রেভুলশনারি একটা সিদ্ধান্ত। সালমা থাকায় ভবিষ্যতে নারী দল আরও ভালোভাবে উপকৃত হবে। দেশে প্রথমই হলো এমন।’