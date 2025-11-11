দিল্লিতে বিস্ফোরণ, ইডেনে ভারত–দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টের নিরাপত্তা জোরদার

দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় একটি গাড়িতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে অন্তত আটজন মারা যান এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর কলকাতা পুলিশ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজে প্রথম ম্যাচের ভেন্যু ইডেন গার্ডেনে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে।
১৪ নভেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে এই টেস্ট। দুই দলই এখন কলকাতায় অবস্থান করছে। পুরো সফরেই নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে খবরে জানিয়েছে।
দিল্লির পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিটের দিকে লালকেল্লার কাছে একটি ধীরগতির গাড়ি সিগন্যালে থামলে হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে।
তিনি বলেন, ওই গাড়িতে বিস্ফোরণের কারণে আশপাশের আরও কয়েকটি যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক রাসায়নিকগুলো পুরো দিল্লিজুড়ে আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে।
ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়, এ ঘটনার পর কলকাতা পুলিশ ভারতের ও দক্ষিণ আফ্রিকার দুই দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে।
খেলোয়াড়দের যাতায়াত, অনুশীলন এবং ম্যাচের দিনগুলোতে থাকবে কড়া নজরদারি। ইডেন গার্ডেনের আশপাশে যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি ও সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।
কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা আগামী মঙ্গলবার ইডেন গার্ডেন পরিদর্শনে গিয়ে নিজে নিরাপত্তাব্যবস্থাগুলো পর্যালোচনা করবেন। খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। দুই দলের হোটেলেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।
গতকাল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পুলিশের এক যৌথ বৈঠকে অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থার বিস্তারিত ঠিক করা হয়। ২২ নভেম্বর সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টটি শুরু হবে গুয়াহাটিতে। এরপর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এবং পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা।
দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামেও সতর্কতা
বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে চলছে রঞ্জি ট্রফির দিল্লি বনাম জম্মু ও কাশ্মীর ম্যাচ। এই মাঠের নিরাপত্তাও কড়া করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়া টুডে।