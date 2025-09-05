রিজানের সেঞ্চুরির পর সামিউনের ৪ উইকেট, ইংল্যান্ডকে হারাল যুবারা

পাঁচ ম্যাচ যুব ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে আজ ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব–১৯ দলকে হারিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল। প্রথমে ব্যাট করে রিজান হোসেনের সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশ করে ২৯২ রান।
এরপর সামিউন বাসিরের বোলিং–নৈপূণ্যে ইংল্যান্ডকে ২০৫ রানে অলআউট করে ৮৭ রানের জয় পায় আজিজুল হাকিমের দল।
লাফবোরোর হাসলেগ্রেভ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে চারে নামা রিজান খেলেন ১০১ বলে ১০০ রানের ইনিংস। তাঁর ইনিংসটিতে ছিল ৯টি চার ও ১টি ছয়।
দলের ৬৯ রানে তৃতীয় উইকেটের পতনের পর রিজানের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে ১৪৮ রানের জুটিতে সঙ্গ দেন কালাম সিদ্দিকী। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৮৪ বলে ৬৮ রান।
এ ছাড়া ওপেনার জাওয়াদ আবরার ৪০ রান করেন। তিন শর সম্ভাবনা জাগানো বাংলাদেশ ২৯২ রানে থামে ৪৯.২ ওভারে।
রান তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডকে আশা দেখান আইসাক মোহাম্মদ। ওপেনিংয়ে নামা এই ব্যাটসম্যান চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে ৭ ছক্কায় ৫৩ বলে ৭৫ রান করে যান।
তবে ইংল্যান্ডের রান ১৪২ থাকতে রিজানের বলে আইসাক আউট হতেই খেই হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। সামিউন বাসিরের বাঁহাতি স্পিনে একের পর এক উইকেট হারিয়ে ৩২.২ ওভারে ২০৫ রানে অলআউট হয়ে যায় দলটি। সামিউন ৪.২ ওভার হাত ঘুরিয়ে মাত্র ৯ রানে নেন ৪ উইকেট।
সিরিজের পরের ম্যাচ ৭ সেপ্টেম্বর। অন্য ম্যাচগুলো যথাক্রমে ১০, ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর।
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল: ৪৯.২ ওভারে ২৯২ (রিজান ১০০, কালাম ৬৮, জাওয়াদ ৪০, আল–আমিন ২৫; মিন্টো ৫/৬৮, বায়রন ৩/৪৯)। ইংল্যান্ড অনূর্ধ্ব–১৯ দল: ৩২.২ ওভারে ২০৫ (আইসাক ৭৫, বেনিসন ৩৬, রিউ ২৫; সামিউন ৪/৯, স্বাধীন ২/৪০)। ফল: বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৯ দল ৮৭ রানে জয়ী।